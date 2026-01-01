В Хабаровском крае потушили 12 пожаров за минувшие сутки

За минувшие сутки в Хабаровском крае крупных чрезвычайных ситуаций не произошло. Тем не менее, пожарные подразделения 12 раз выезжали на вызовы, семь из которых были связаны с возгораниями в жилом секторе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".