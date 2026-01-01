Ричмонд
В Хабаровском крае потушили 12 пожаров за минувшие сутки

Большинство из них в частном секторе.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки в Хабаровском крае крупных чрезвычайных ситуаций не произошло. Тем не менее, пожарные подразделения 12 раз выезжали на вызовы, семь из которых были связаны с возгораниями в жилом секторе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В селе Ракитное дважды горели частные постройки: сначала производственное помещение (20 м²), затем баня (15 м²). На тушение каждого ушло более часа. В Хабаровске на улице Зеркальной загорелась обшивка в кирпичном трёхэтажном коттедже.

На улице Чехова в десятиэтажке огонь вспыхнул на балконе квартиры на 9-м этаже. А на улице Большой в девятиэтажном жилом доме из-за короткого замыкания электросчётчика загорелась квартира. Из подъезда пришлось эвакуировать 5 человек.