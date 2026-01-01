Ученые УрФУ нашли безопасное средство против насекомых

«Мы выяснили, что падает плодовитость у особей, когда мы их выращиваем на экстракте буквицы лекарственной. Нарушается их эмбриогенез. Мы видим больше эмбриональной летальности в следующем поколении. Мало того что понижается фертильность, это сказывается и на продолжительности жизни, приводит к повреждению ДНК и другим дополнительным эффектам, которые могут в сумме давать очень хорошее практическое применение в качестве биоинсектицида», — цитирут слова доцента кафедры Ольги Антосюк на сайте.