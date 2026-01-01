Ученые УрФУ нашли безопасное средство против насекомых

Экстракт буквицы сокращает продолжительность жизни и повреждает ДНК насекомых.
Специалисты Уральского федерального университета (Екатеринбург) выявили новое свойство буквицы лекарственной — ее экстракт эффективен против насекомых‑вредителей. Исследования показали, что вещество снижает плодовитость и нарушает эмбриогенез двукрылых насекомых, включая плодовых мушек. Об этом сообщает издание Известия.
«Мы выяснили, что падает плодовитость у особей, когда мы их выращиваем на экстракте буквицы лекарственной. Нарушается их эмбриогенез. Мы видим больше эмбриональной летальности в следующем поколении. Мало того что понижается фертильность, это сказывается и на продолжительности жизни, приводит к повреждению ДНК и другим дополнительным эффектам, которые могут в сумме давать очень хорошее практическое применение в качестве биоинсектицида», — цитирут слова доцента кафедры Ольги Антосюк на сайте.
Экстракт безопасен для большинства живых существ, не накапливается в почве после опрыскивания и не влияет на урожай, что делает его перспективным для сельского хозяйства. Буквица уже применяется в традиционной медицине как общеукрепляющее и иммуностимулирующее средство, но официально не входит в перечень лекарственных культур.
Ученые планируют детально изучить состав экстракта, чтобы определить активные вещества. На разработку препарата потребуется от одного до трех лет. Эксперты отмечают, что говорить о промышленном применении рано: важно оценить технологию, экономику и возможное влияние на экосистему, поскольку насекомые — часть пищевой цепи.