«Зверополис 2» опередил «Холодное сердце 2» и стал самым кассовым мультфильмом Disney

Предыдущий максимум держал «Холодное сердце 2» — 1,45 миллиарда долларов по итогам 2019 года. У нового лидера 333 миллиона долларов пришлось на США, а основная часть выручки пришла из-за рубежа — 1,13 миллиарда.
Отдельно отмечается успех в Китае: там «Зверополис 2» уже перешагнул планку в 500 миллионов долларов — редкий результат для голливудского проекта на фоне последних лет.
Сюжет продолжает историю первого фильма: кролик-полицейский Джуди и лис Ник снова работают вместе и расследуют загадочные преступления. Когда Disney выпускала «Зверополис» в 2016 году, ставка делалась на лёгкий приключенческий мультфильм. Но в итоге студия получила полноценную вселенную — историю, которую зрители пересматривают, обсуждают и до сих пор разбирают на цитаты.
Сюжет оказался понятным и тем, кто обычно анимацию пропускает: в мегаполисе, где хищники и травоядные живут рядом, молодая крольчиха Джуди Хоппс мечтает доказать всем, что способна стать настоящим полицейским — несмотря на стереотипы и недоверие. Это простое, но цепляющее ядро и сделало «Зверополис» одним из самых живучих хитов Disney. Фильм получил «Оскар» и огромную аудиторию.
