«Зверополис 2» опередил «Холодное сердце 2» и стал самым кассовым мультфильмом Disney

Сюжет оказался понятным и тем, кто обычно анимацию пропускает: в мегаполисе, где хищники и травоядные живут рядом, молодая крольчиха Джуди Хоппс мечтает доказать всем, что способна стать настоящим полицейским — несмотря на стереотипы и недоверие. Это простое, но цепляющее ядро и сделало «Зверополис» одним из самых живучих хитов Disney. Фильм получил «Оскар» и огромную аудиторию.