Григорий, Илья и Тимофей: ЗАГС Приморья назвал имена для мальчиков, рожденных 1 января

Департамент ЗАГС Приморского края напомнил родителям о традиции выбора имени по церковному календарю. Специалисты ведомства рассказали, как можно назвать мальчиков, родившихся в первый день нового года. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Именины связаны с христианской традицией и обозначают день памяти святого, чье имя было дано человеку при крещении. 1 января именины празднуют мальчики с именами Григорий, Илья и Тимофей.
Календарь именин помогает родителям сделать выбор, опираясь на православную традицию. Многие семьи в Приморье по-прежнему обращаются к церковному календарю при выборе имени для новорожденного малыша.
Департамент ЗАГС края регулярно публикует такую информацию, чтобы помочь родителям в этом важном решении.