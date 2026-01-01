Ричмонд
Григорий, Илья и Тимофей: ЗАГС Приморья назвал имена для мальчиков, рожденных 1 января

В Приморье рассказали, какие имена подходят детям, рожденным 1 января.

Источник: Комсомольская правда

Департамент ЗАГС Приморского края напомнил родителям о традиции выбора имени по церковному календарю. Специалисты ведомства рассказали, как можно назвать мальчиков, родившихся в первый день нового года. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Именины связаны с христианской традицией и обозначают день памяти святого, чье имя было дано человеку при крещении. 1 января именины празднуют мальчики с именами Григорий, Илья и Тимофей.

Календарь именин помогает родителям сделать выбор, опираясь на православную традицию. Многие семьи в Приморье по-прежнему обращаются к церковному календарю при выборе имени для новорожденного малыша.

Департамент ЗАГС края регулярно публикует такую информацию, чтобы помочь родителям в этом важном решении.