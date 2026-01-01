РЖД потребует загранпаспорт для покупки билетов на международные поездки детей

Россиянам следует озаботиться оформлением заграничных паспортов на детей до 14 лет, если они планируют поездки с детьми в ряд стран в 2026 году. Речь идёт о Белоруссии, Киргизии, Абхазии, Казахстане и Южной Осетии, в которой ранее несовершеннолетние до 14 лет могли въехать по свидетельству о рождении.
Соответствующие изменения в ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» вступят в силу с 20 января.
При этом дети, которые до 20 января выехали в указанные страны, смогут вернуться по свидетельству о рождении.
Правило будет действовать независимо от того, с родителями выезжает ребенок в эти страны или с сопровождающими.
Ранее депутат Кривоносов, комментируя нововведение, объяснил, что эти меры исключат возможность незаконного вывоза несовершеннолетних из России.
Тем временем Германия и Румыния перестали признавать российские паспорта без биометрии.