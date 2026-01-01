Украинские беспилотники пытались атаковать Москву в новогоднюю ночь: онлайн-табло

За пять минут до Нового года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об активной работе систем противовоздушной обороны в столице России. «Силами ПВО Минобороны уничтожен один БПЛА, летевший на Москву», — написал глава города в своем telegram-канале в 23:55 (по мск). За ночь было сбито около десятка БПЛА. На места падения обломков выехали спецслужбы.