Украинские беспилотники пытались атаковать Москву в новогоднюю ночь: онлайн-табло

Москву в ночь на 1 января, за пять минут до наступления Нового года, атаковали беспилотники ВСУ. О работе российских систем противовоздушной обороны (ПВО) сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Уже сбито около десятка летательных аппаратов.

В Домодедово в новогоднюю ночь ввели план «Ковер».

Из-за атаки был введен план «Ковер». Несколько рейсов задержано. Подробнее — в материале URA.RU.

Ночная атака по Москве.

За пять минут до Нового года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об активной работе систем противовоздушной обороны в столице России. «Силами ПВО Минобороны уничтожен один БПЛА, летевший на Москву», — написал глава города в своем telegram-канале в 23:55 (по мск). За ночь было сбито около десятка БПЛА. На места падения обломков выехали спецслужбы.

Введен план «Ковер».

В аэропорту Домодедово временно вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель ФАВТ Артем Кореняко в своем telegram-канале.

Вскоре режим ограничений был отменен. Однако из-за атаки задержан рейс MS 1728 в Хургаду.

Во Внуково задержаны рейсы 4S 3314 в Шарм-эль-Шейх, VF 278 в Стамбул. Рейс А9 931 в Тбилиси отменен.

В Шереметьево также задержаны рейсы. Вовремя не вылетели JU 139 в Белград и EO 2085 в Магнитогорск.

