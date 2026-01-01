Украинские беспилотники пытались атаковать Москву в новогоднюю ночь: онлайн-табло

В Домодедово в новогоднюю ночь ввели план «Ковер».
Москву в ночь на 1 января, за пять минут до наступления Нового года, атаковали беспилотники ВСУ. О работе российских систем противовоздушной обороны (ПВО) сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Уже сбито около десятка летательных аппаратов.
Из-за атаки был введен план «Ковер». Несколько рейсов задержано. Подробнее — в материале URA.RU.
Ночная атака по Москве.
За пять минут до Нового года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об активной работе систем противовоздушной обороны в столице России. «Силами ПВО Минобороны уничтожен один БПЛА, летевший на Москву», — написал глава города в своем telegram-канале в 23:55 (по мск). За ночь было сбито около десятка БПЛА. На места падения обломков выехали спецслужбы.
Введен план «Ковер».
В аэропорту Домодедово временно вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель ФАВТ Артем Кореняко в своем telegram-канале.
Вскоре режим ограничений был отменен. Однако из-за атаки задержан рейс MS 1728 в Хургаду.
Во Внуково задержаны рейсы 4S 3314 в Шарм-эль-Шейх, VF 278 в Стамбул. Рейс А9 931 в Тбилиси отменен.
В Шереметьево также задержаны рейсы. Вовремя не вылетели JU 139 в Белград и EO 2085 в Магнитогорск.