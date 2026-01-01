Ричмонд
ВСУ массировано атаковали Тульскую область в Новый Год

Украина атаковала Тульскую область беспилотниками. Вражеское нападение произошло в новогоднюю ночь. Силы ПВО подавили 23 дрона. Об этом сообщил Дмитрий Миляев.

Украина атаковала Тульскую область беспилотниками. Вражеское нападение произошло в новогоднюю ночь. Силы ПВО подавили 23 дрона. Об этом сообщил Дмитрий Миляев.