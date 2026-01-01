ОАЭ начали вывод войск из аэропорта в йеменской провинции Хадрамаут

Напомним, в среду руководитель Президентского совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими заявил об отмене договорённости о совместной обороне с Объединёнными Арабскими Эмиратами. Кроме того, йеменские власти потребовали от ОАЭ вывести с территории Йемена все силы, а также технический персонал. Процесс следует завершить в течение 24 часов.