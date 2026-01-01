ОАЭ начали вывод войск из аэропорта в йеменской провинции Хадрамаут

Объединённые Арабские Эмираты начали выводить своих военнослужащих из международного аэропорта в Йемене, информирует EFE.
Издание ссылается на сообщение «международно признанных властей Йемена».
Кроме того, йеменские средства массовой информации сообщили, что четыре военно-транспортных самолёта ОАЭ, вылетели из аэропорта в провинции Хадрамаут. Йемен покинули «сотни» военнослужащих.
Напомним, в среду руководитель Президентского совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими заявил об отмене договорённости о совместной обороне с Объединёнными Арабскими Эмиратами. Кроме того, йеменские власти потребовали от ОАЭ вывести с территории Йемена все силы, а также технический персонал. Процесс следует завершить в течение 24 часов.
Ситуация в Йемене обострилась в декабре в связи с масштабным наступлением сил ЮПС, стремящихся к восстановлению независимости Южного Йемена.
Ранее сообщалось, что командование арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене заявило о начале военной операции в восточной провинции Хадрамаут, это связано с захватом провинции силами Переходного совета Южного Йемена. Был нанён удар по порту Эль-Мукалла в провинции Хадрамаут.
Эр-Рияд призвал Переходный совет, который в начале декабря захватил власть в провинциях Хадрамаут и Аль-Махра, «прекратить эскалацию и откликнуться на её призыв убрать свои войска».