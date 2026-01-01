Полицейские на служебных машинах креативно поздравили казахстанцев с Новым годом

Экипажи патрульной службы выстроили служебные автомобили в форме новогодней елки. Световую инсталляцию дополнили включенные проблесковые маячки, благодаря чему композиция получилась яркой и эффектной.
Как отметили в пресс-службе регионального ДП, оригинальное поздравление не осталось незамеченным. Прохожие останавливались, снимали происходящее на видео и делились кадрами в социальных сетях.
«Полиция области Абай поздравляет всех с Новым годом!» — говорится в сообщении.
Полиция Алматы усилила патрули на улицах города.