Салют на границе России и Китая осветил Амур в новогоднюю ночь

Салют Китая над Амуром в Благовещенске. Видео © Telegram / Благовещенск № 1.
Салют длился несколько минут. Жители города сразу начали делиться впечатляющими кадрами в соцсетях. На видео — десятки разноцветных залпов, взмывающих в ночное небо. Местные отметили, что такие световые шоу над Амуром в новогодние дни давно стали доброй традицией.
Ранее Life.ru писал, как в Амурской области 78-летний Юрий Потапчук вместе с внуком слепил из снега танк Т-34 в натуральную величину. Скульптура получилась размером с частный дом и поразила детализацией.
