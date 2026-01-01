Ричмонд
Салют на границе России и Китая осветил Амур в новогоднюю ночь

Жители Благовещенска увидели яркий новогодний фейерверк над рекой Амур. Его запустили в китайском городе Хэйхэ — там 2026 год наступил на девять часов раньше, чем в Москве. Праздничное шоу отлично было видно с российской стороны. Люди наблюдали за ним прямо из центра Благовещенска. Китайские власти таким образом поздравили соседей с Новым годом.

Источник: Life.ru

Салют Китая над Амуром в Благовещенске. Видео © Telegram / Благовещенск № 1.

Салют длился несколько минут. Жители города сразу начали делиться впечатляющими кадрами в соцсетях. На видео — десятки разноцветных залпов, взмывающих в ночное небо. Местные отметили, что такие световые шоу над Амуром в новогодние дни давно стали доброй традицией.

Ранее Life.ru писал, как в Амурской области 78-летний Юрий Потапчук вместе с внуком слепил из снега танк Т-34 в натуральную величину. Скульптура получилась размером с частный дом и поразила детализацией.

