Салют на границе России и Китая осветил Амур в новогоднюю ночь

Жители Благовещенска увидели яркий новогодний фейерверк над рекой Амур. Его запустили в китайском городе Хэйхэ — там 2026 год наступил на девять часов раньше, чем в Москве. Праздничное шоу отлично было видно с российской стороны. Люди наблюдали за ним прямо из центра Благовещенска. Китайские власти таким образом поздравили соседей с Новым годом.