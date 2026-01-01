Ричмонд
Режим повышенной готовности действует в Хабаровском районе с сегодняшнего дня

С 30 декабря 2025-го по 12 января 2026 года в Хабаровском районе действует режим повышенной готовности.

Источник: РИА "Новости"

Основные усилия направлены на выполнение превентивных мероприятий по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций на территории района.

«Будьте предельно осторожны, соблюдайте требования пожарной безопасности, аккуратно обращайтесь с пиротехникой, не выходите на лед, одевайтесь по погоде и будьте осторожны у границы лесополосы — это территория обитания опасных хищников», — сообщили в телеграм-канале Хабаровского района.

Хабаровчанам также напомнили: в случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по номеру службы спасения 112 или в ЕДДС по телефону: 39−61−28.