Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Погода приготовила челябинцам сюрприз на Рождество

На Рождество ночью 6 января и днем 7 января в Челябинске ожидается от −9 до −12 градусов. Об этом говорится в прогнозе погоды. Осадки маловероятны, будет солнечно, что станет приятным сюрпризом для горожан.

Челябинцев ждет комфортная погода на Рождество.

На Рождество ночью 6 января и днем 7 января в Челябинске ожидается от −9 до −12 градусов. Об этом говорится в прогнозе погоды. Осадки маловероятны, будет солнечно, что станет приятным сюрпризом для горожан.

«Ночью 6 января в городе будет −10 градусов, днем 7 января около −9 градусов, к вечеру похолодает до −12 градусов. Скорость ветра от 3 до 4 метров в секунду», — сообщается на сайте Gismeteo.

Ранее сообщалось, что новогодние праздники в Челябинской области пройдут без погодных аномалий. Ожидается теплая для января погода с небольшими ночными морозами.