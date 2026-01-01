Погода приготовила челябинцам сюрприз на Рождество

Челябинцев ждет комфортная погода на Рождество.
На Рождество ночью 6 января и днем 7 января в Челябинске ожидается от −9 до −12 градусов. Об этом говорится в прогнозе погоды. Осадки маловероятны, будет солнечно, что станет приятным сюрпризом для горожан.
«Ночью 6 января в городе будет −10 градусов, днем 7 января около −9 градусов, к вечеру похолодает до −12 градусов. Скорость ветра от 3 до 4 метров в секунду», — сообщается на сайте Gismeteo.
Ранее сообщалось, что новогодние праздники в Челябинской области пройдут без погодных аномалий. Ожидается теплая для января погода с небольшими ночными морозами.