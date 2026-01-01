Названы дельные советы, как восстановиться после новогоднего застолья

Кроме того, врач порекомендовал соблюдать принцип «щадящего питания», то есть после праздников нужно исключить из рациона жареное, острое и копченое. По его словам, основу питания должны составлять овсяная и рисовая каши на воде, немного овощей и фруктов, нежирный кефир и творог. Он посоветовал добавить умеренные нагрузки — прогулки и легкие тренировки.