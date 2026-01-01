Ричмонд
Названы дельные советы, как восстановиться после новогоднего застолья

Для безопасного восстановления после новогоднего застолья нужно переходить на щадящее питание, а также восстановить водный баланс и ввести умеренные физические нагрузки. Об этом рассказал ассистент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета кандидат медицинских наук Олег Морунов.

После новогоднего застолья сначала нужно восстановить водный баланс.

«Первое — восстановите водный баланс: пейте чистую теплую воду небольшими глотками. Подойдут несладкие компоты из сухофруктов, а также шиповника», — поделился Морунов. Его слова передает РИА Новости.

Кроме того, врач порекомендовал соблюдать принцип «щадящего питания», то есть после праздников нужно исключить из рациона жареное, острое и копченое. По его словам, основу питания должны составлять овсяная и рисовая каши на воде, немного овощей и фруктов, нежирный кефир и творог. Он посоветовал добавить умеренные нагрузки — прогулки и легкие тренировки.

Врач предупредил, что голодать после праздников нельзя, это вредно для организма. Кроме того, он напомнил, что «детокс»-добавки можно принимать только после консультации с врачом.