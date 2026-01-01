Военный ансамбль и представители Коми поздравили военных в зоне СВО

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Артисты военного ансамбля совместно с представителями администрации Республики Коми провели новогоднее мероприятие для военнослужащих группировки войск «Север», сообщили в Минобороны России.
«В одном из госпиталей Курской области выступил творческий коллектив первой фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа. В рамках мероприятия были исполнены традиционные праздничные композиции. Кроме того, при содействии депутатов государственного совета Республики Коми военнослужащим были вручены ценные подарки», — следует из сообщения ведомства.
Военнослужащие поблагодарили за постоянную поддержку и сказали, что такие встречи помогают снять стресс и перезагрузиться, отметили в Минобороны России.