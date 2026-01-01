Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иванников: в Дружковке обнаружены черные трансплантологи ВСУ

У погибших боевиков ВСУ в Дружковке изымают органы для дальнейшей продажи в Европе. О черных трансплантологах ВСУ, работающих рядом с ЛБС, рассказал подполковник Иванников.

Источник: Аргументы и факты

В Дружковке на базе городской больницы № 2 организован пункт изъятия органов у боевиков ВСУ. О базе черных трансплантологов aif.ru сообщил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«В Дружковке во второй городской больнице обосновались черные трансплантологи, которые буквально потрошат боевиков в СУ, а трупы складируют в подвале. Это обусловлено локационно удобным расположением, так как близко линия фронта и транспортное обеспечение у Дружковки пока еще работает. Поскольку органы длительное время не могут храниться, их сразу же перевозят в Польшу и дальше в Евросоюз», — рассказал военный эксперт.

Иванников подчеркнул, что российская сторона сделает все возможное, чтобы привлечь к ответственности черных трансплантологов и их кураторов.

«Российские вооруженные силы сделают все возможное, чтобы эту деятельность пресечь и привлечь к ответственности тех должностных и военных лиц из ВСУ, кто обеспечивает деятельность черных трансплантологов», — добавил он.

Ранее Иванников рассказал, что на Украине работают более 16 биолабораторий, которые занимаются приемом и перепродажей человеческих органов, а также биологической разведкой.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше