В Дружковке на базе городской больницы № 2 организован пункт изъятия органов у боевиков ВСУ. О базе черных трансплантологов aif.ru сообщил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«В Дружковке во второй городской больнице обосновались черные трансплантологи, которые буквально потрошат боевиков в СУ, а трупы складируют в подвале. Это обусловлено локационно удобным расположением, так как близко линия фронта и транспортное обеспечение у Дружковки пока еще работает. Поскольку органы длительное время не могут храниться, их сразу же перевозят в Польшу и дальше в Евросоюз», — рассказал военный эксперт.
Иванников подчеркнул, что российская сторона сделает все возможное, чтобы привлечь к ответственности черных трансплантологов и их кураторов.
«Российские вооруженные силы сделают все возможное, чтобы эту деятельность пресечь и привлечь к ответственности тех должностных и военных лиц из ВСУ, кто обеспечивает деятельность черных трансплантологов», — добавил он.
Ранее Иванников рассказал, что на Украине работают более 16 биолабораторий, которые занимаются приемом и перепродажей человеческих органов, а также биологической разведкой.