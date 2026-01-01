В Хабаровске рабочие жарили шашлык на крыльце школы

В Хабаровске рабочие, ведущие реконструкцию школы № 70, устроили импровизированный предновогодний пикник прямо на крыльце здания. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.
Все произошло в канун Нового года 31 декабря. Рабочие установили мангал на крыльце и начали жарить шашлыки. Запах мяса быстро разнёсся по округе — местные жители подошли посмотреть, но присоединиться к ужину их не пригласили.
Реконструкция школы началась в 2025 году. На время работ учеников временно перевели в соседние учебные заведения.