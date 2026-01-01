Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске рабочие жарили шашлык на крыльце школы

Ремонтники устроили импровизированный предновогодний пикник прямо на входе в здание.

Источник: Соцсети

В Хабаровске рабочие, ведущие реконструкцию школы № 70, устроили импровизированный предновогодний пикник прямо на крыльце здания. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Все произошло в канун Нового года 31 декабря. Рабочие установили мангал на крыльце и начали жарить шашлыки. Запах мяса быстро разнёсся по округе — местные жители подошли посмотреть, но присоединиться к ужину их не пригласили.

Реконструкция школы началась в 2025 году. На время работ учеников временно перевели в соседние учебные заведения.