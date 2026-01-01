Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США атаковали две лодки в Карибском море, погибли пятеро

Американские военные уничтожили около Венесуэлы две лодки якобы с запрещёнными веществами.

Источник: Комсомольская правда

Военные США атаковали два небольших судна около берегов Венесуэлы, при этом находившиеся на лодках люди погибли. Об этом информирует пресс-служба Южного командования американских Вооружённых сил. Сообщается, что на судах якобы перевозили наркотические вещества.

«В общей сложности в ходе этих операций были убиты пять наркотеррористов: трое на первом судне и двое на втором», — сказано в релизе, который ведомство опубликовало в социальной сети Х.

Ранее сообщалось, что американские ВС атаковали суда в восточной части Тихого океана. В результате погибли пять человек. Для атак на лодки используются БПЛА и истребители.

Кроме того, США захватили два танкера недалеко от берегов Венесуэлы. При этом Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут использовать иностранную нефть для пополнения собственных стратегических резервов.

На этом фоне Венесуэла вывела в море военные суда для защиты танкеров от флота США.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше