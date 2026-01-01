США атаковали две лодки в Карибском море, погибли пятеро

Военные США атаковали два небольших судна около берегов Венесуэлы, при этом находившиеся на лодках люди погибли. Об этом информирует пресс-служба Южного командования американских Вооружённых сил. Сообщается, что на судах якобы перевозили наркотические вещества.
«В общей сложности в ходе этих операций были убиты пять наркотеррористов: трое на первом судне и двое на втором», — сказано в релизе, который ведомство опубликовало в социальной сети Х.
Ранее сообщалось, что американские ВС атаковали суда в восточной части Тихого океана. В результате погибли пять человек. Для атак на лодки используются БПЛА и истребители.
Кроме того, США захватили два танкера недалеко от берегов Венесуэлы. При этом Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут использовать иностранную нефть для пополнения собственных стратегических резервов.
На этом фоне Венесуэла вывела в море военные суда для защиты танкеров от флота США.