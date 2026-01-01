Глава Тобольска встретился с дежурными службами перед Новым годом

Вагин поблагодарил тобольских спасателей, полицейских и врачей.
Глава Тобольска Петр Вагин навестил представителей дежурных служб накануне Нового года. В ходе визита он выразил искреннюю благодарность сотрудникам МЧС, полиции и врачам городской больницы за их неоценимый труд.
«Сегодня заехал к нашим дежурным службам: МЧС, полиции, врачам городской больницы. Друзья — вы настоящие герои! Без выходных, праздников и в любое время суток обеспечиваете нашу безопасность, здоровье и спокойствие», — написал Вагин в своем telegram-канале.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил земляков с Новым годом, подчеркнув, что главный источник развития региона — его жители, благодаря усилиям которых область добилась новых успехов. В своей речи глава региона также отметил мужество участников СВО, отстаивающих национальные интересы страны, и пожелал всем семьям радости, гармонии, мира и благополучия в наступающем году.