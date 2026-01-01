Глава Тобольска встретился с дежурными службами перед Новым годом

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил земляков с Новым годом, подчеркнув, что главный источник развития региона — его жители, благодаря усилиям которых область добилась новых успехов. В своей речи глава региона также отметил мужество участников СВО, отстаивающих национальные интересы страны, и пожелал всем семьям радости, гармонии, мира и благополучия в наступающем году.