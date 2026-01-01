В Омске с 1 января 2026 года подорожал проезд в общественном транспорте

С четверга, 1 января 2026 года, в Омске изменилась стоимость проезда в муниципальном транспорте — автобусах, трамваях и троллейбусах. Тарифы были скорректированы в среднем на 5%. Теперь разовая поездка при оплате банковской картой или транспортной картой «Омка» обойдется в 40 рублей вместо прежних 38. Для пассажиров, предпочитающих наличный расчет, цена составит 47 рублей вместо 45.
Необходимость повышения провозной платы связана с объективным ростом затрат перевозчиков — подорожанием горюче-смазочных материалов и запасных частей для подвижного состава. Кроме того, изменение тарифов обусловлено решениями Региональной энергетической комиссии, устанавливающей экономически обоснованный уровень оплаты для перевозчиков.
Разница между реальным тарифом, утвержденным регулятором, и фактической стоимостью проезда для пассажиров компенсируется из городского бюджета. Постепенное сокращение этой разницы позволяет муниципалитету перенаправлять высвобождающиеся средства на другие острые нужды отрасли: обновление парка транспорта, решение кадрового дефицита водителей и модернизацию инфраструктуры.
В настоящее время в Омске, согласно статистике, безналичным расчетом пользуются около 93% пассажиров, поэтому для абсолютного большинства омичей поездка подорожала на 2 рубля. Повышение стало первым с начала 2025 года и направлено на обеспечение устойчивой работы городской пассажирской системы в условиях роста операционных расходов.