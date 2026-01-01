В Омске с 1 января 2026 года подорожал проезд в общественном транспорте

С четверга, 1 января 2026 года, в Омске изменилась стоимость проезда в муниципальном транспорте — автобусах, трамваях и троллейбусах. Тарифы были скорректированы в среднем на 5%. Теперь разовая поездка при оплате банковской картой или транспортной картой «Омка» обойдется в 40 рублей вместо прежних 38. Для пассажиров, предпочитающих наличный расчет, цена составит 47 рублей вместо 45.