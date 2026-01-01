Первая половина января будет теплой в Кургане

Ранее синоптики сообщали, что с 5 января по 2 февраля температурный режим в Кургане в целом будет в пределах климатической нормы, без продолжительных и сильных морозов, с чередованием волн тепла и холода. До этого в конце декабря в городе ожидались резкие перепады температуры от −4 до −31 градуса при средней температуре −16 градусов, что на два градуса ниже нормы.