Первая половина января будет теплой в Кургане

В Кургане прогнозируется теплая погода.
Первые две недели января 2026 года ожидаются теплыми в Кургане. Об этом говорится в прогнозе погоды.
«С 1 по 15 января средняя температура воздуха в городе составит −11 градусов, что на 3,6 градуса выше климатической нормы. Днем ожидается −4, −12 градусов, ночью −10, −21 градус. За 15 суток выпадет до 18 мм осадков, что в два раза больше нормы», — сообщается в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане».
Погода в Кургане.
Ранее синоптики сообщали, что с 5 января по 2 февраля температурный режим в Кургане в целом будет в пределах климатической нормы, без продолжительных и сильных морозов, с чередованием волн тепла и холода. До этого в конце декабря в городе ожидались резкие перепады температуры от −4 до −31 градуса при средней температуре −16 градусов, что на два градуса ниже нормы.