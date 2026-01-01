Американское издание The Wall Street Journal утверждает, что сотрудники служб национальной безопасности Соединённых Штатов якобы не подтвердили сведения об атаке Вооружённых сил Украины по резиденции президента РФ Владимира Путина.
«Этот вывод подтверждается оценкой ЦРУ, которое установило, что попыток нападения на Путина не было», — говорится в публикации.
Газета ссылается на высказывание источника в администрации США, который якобы «знаком с данными разведки».
Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о террористической атаке киевского режима на резиденцию президента Российской Федерации Владимира Путина в Новгородской области.
В Минобороны РФ сообщили, что российские военные пресекли атаку, предпринятую Киевом с использованием 91 беспилотного летательного аппаратов, целью которой была резиденция президента в Новгородской области.
Кроме того, ведомство показало схему маршрута украинских беспилотников, предпринявших попытку нападения на резиденцию президента РФ. Согласно карте, отправной точкой БПЛА стали Сумская и Черниговская области Украины.
Ранее Лавров заявил, что атака киевского режима на резиденцию российского лидера Владимира Путина в очередной раз подтвердила террористическую сущность тех, кто находится у власти в Киеве. Он подчеркнул, что РФ благодарна тем, кто осуждает атаку Украины на резиденцию Путина.