Кому и на сколько повысят пенсию в 2026 году

Данный шаг связан с ежегодной индексацией пенсий, которая предусмотрена законодательством и реализуется в стране для сохранения покупательной способности пенсионеров, сообщает ИА DEITA.RU.
В этом году увеличение составит 7,6%, что превышает уровень инфляции за 2025 год, что говорит о желании власти обеспечить более стабильную финансовую поддержку для тех, кто находится на пенсии. В результате этих изменений минимальная страховая пенсия по старости после индексации достигнет 14 278 рублей, что станет важным ориентиром для тех, кто получает минимальные выплаты.
Кроме этого, средняя страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров будет приближаться к 27,7 тысячам рублей в месяц, увеличившись примерно на 1,9 тысячи рублей. Размер выплат по потере кормильца после повышения составит 8142 рубля. Это означает, что люди, потерявшие кормильца, также получат дополнительную финансовую поддержку.
Помимо этого, с 1 апреля 2026 года произойдет повышение социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению — на 6,8%. Эти выплаты получают граждане, у которых недостаточно страхового стажа для оформления стандартной пенсии, а также люди с инвалидностью, дети-инвалиды и дети, утратившие родителей.
После индексации средний размер социальной пенсии достигнет примерно 16 590 рублей, что должно помочь более уязвимым категориям граждан справляться с повышенными ценами. Если же уровень материального обеспечения пенсионера оказывается ниже прожиточного минимума в конкретном регионе, ему назначается доплата — дополнительная выплата, которая призвана устранить разрыв и обеспечить минимальный уровень дохода.
Важной особенностью считается то, что военные пенсии также подлежат повышению, однако это произойдет чуть позже — с 1 октября 2026 года. Тогда все военные пенсионеры и сотрудники силовых структур получат увеличение страховой выплаты на 4%. Размер их пенсии зависит от таких факторов, как должность, звание, выслуга лет и надбавки, что делает каждый случай уникальным.
Изначально планировалось, что начиная с 2026 года пенсии будут индексироваться дважды — сначала в феврале по уровню инфляции за прошлый год, а затем в апреле за счет роста зарплат и доходов Фонда социального страхования. Однако этот двухэтапный механизм был отложен, и на данный момент продолжит действовать временный порядок индексации, применяемый с 2019 года. В будущем, вероятно, в 2027 году к системе с регулярным повышением пенсий вернутся полностью, восстановив двухэтапный механизм.