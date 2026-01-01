Кому и на сколько повысят пенсию в 2026 году

Изначально планировалось, что начиная с 2026 года пенсии будут индексироваться дважды — сначала в феврале по уровню инфляции за прошлый год, а затем в апреле за счет роста зарплат и доходов Фонда социального страхования. Однако этот двухэтапный механизм был отложен, и на данный момент продолжит действовать временный порядок индексации, применяемый с 2019 года. В будущем, вероятно, в 2027 году к системе с регулярным повышением пенсий вернутся полностью, восстановив двухэтапный механизм.