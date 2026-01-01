Ричмонд
В Челябинске пройдут публичные обсуждения проекта благоустройства набережной

В Челябинске планируется организовать общественные слушания, где жители обсудят проект благоустройства участка новой набережной в Калининском районе. Об этом говорится в документе, который утвердил глава города Алексей Лошкин.

«Обеспечить проведение общественных обсуждений по рассмотрению документации по планировке объекта: “Набережная вдоль береговой линии р. Миасс от ул. Косарева до ул. Северо-Крымской в Калининском районе”, — говорится в документе, опубликованном на сайте мэрии. Распоряжение подписано 30 декабря.

Ранее в Челябинске началось строительство новой набережной от моста на Свердловском проспекте до моста по улице Северо-Крымской. Проект планируется реализовать до конца 2026 года.