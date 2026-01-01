В новогоднюю ночь в роддомах Приморья появились на свет четыре малыша

В новогоднюю ночь в Приморском крае родились четверо детей. Первым новорожденным стал мальчик весом 4030 граммов и ростом 53 сантиметра, появившийся на свет в 0:48 в родильном доме № 3 Владивостока у жительницы Артема. Об это сообщила правительство Приморского края.
Вторым ребенком нового года в регионе стала девочка ростом 48 сантиметров и весом 2650 граммов, роды у жительницы Приморья врачи краевого перинатального центра приняли в 1:47.
Еще один малыш появился в 3:55 в Уссурийской центральной районной больнице, его вес составил 3470 граммов при росте 55 сантиметров.
А под утро, в 5:30, в родильном отделении краевой клинической больницы № 1 завершились роды у мамы из Уссурийска: вторым ребенком в семье стал мальчик ростом 52 сантиметра и весом 3450 граммов.
Отмечается также, что за пять минут до наступления нового года врачи уссурийской городской больницы провели операцию, в результате которой на свет в местной семье появился пятый ребенок.