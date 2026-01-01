Готовьте деньги — дорожаем: что изменилось в Тюменской области с 1 января

Тюменцы будут больше тратить на повседневные нужды.
С наступлением нового года тюменцам придется больше платить за ряд услуг. Подорожал проезд в автобусах, выросли тарифы ЖКХ и максимальная плата в детских садах. При этом есть и плюсы: к примеру, увеличились детские пособия. Что еще изменилось в регионе с 1 января — в материале URA.RU.
С ситуацией примеряет пересадочный тариф — он все еще действует.
Билеты на автобус подорожали.
С первого дня 2026 года тюменцам станет накладнее пользоваться общественным транспортом. В столице области проезд по безналичной оплате подорожал до 37 рублей, за наличку — до 42 рублей за билет.
Аналогичная ситуация в Тобольске. Там проезд вырос до 27 и 30 рублей соответственно. В Ишиме и вовсе рекорд по скачку цены: подорожание составило +10 рублей для наличной оплаты и +5 — по безналу.
Выросли тарифы ЖКХ.
Первое из двух запланированных на год повышение тарифов ЖКХ произошло 1 января. Пока что увеличение составило 1,7%, с 1 октября оно будет несоизмеримо больше. Подробнее о росте цен в Тюмени и других муниципалитетах, мы писали ранее.
Увеличился прожиточный минимум….
Прожиточный минимум для тюменцев увеличили на 6,5%. На душу населения он теперь составляет 18 939 рублей. Минимум для трудоспособных вырос до 20 644 рублей, для пенсионеров — до 16 288 рублей, для детей — до 18 371 рубля.
Подрос размер пособий.
…детские пособия…
Из-за роста прожиточного минимума (ПМ) выросли и размеры пособий для семей с детьми и беременных женщин. К примеру, выплата для нуждающихся семей рассчитывается в размере 50%, 75% или 100% от регионального ПМ на душу населения. С 1 января он составил 18 939 рублей вместо 17 733.
Также увеличилась ежемесячная выплата из маткапитала. Теперь она составляет 18 371 рубль.
…и плата за детсад.
Родителям предстоит больше платить за время, которое их дети проводят в детских садах. С 1 января во всем регион выросли максимальные тарифы на эти услуги. Окончательная цена устанавливается в каждом муниципалитете. И, к примеру, в Тюмени она может достигнуть 4 700 рублей для круглосуточных групп.
Сокращены сферы деятельности, доступные для работы мигрантам.
Ограничения для мигрантов.
Новый год — новые ограничения для иностранцев, работающих по патентам. Если ранее им нельзя было быть водителями такси, общественного транспорта, торговать сигаретами и прочее, то с 1 января в список добавились запрет на работу в детских садах, дошкольных учреждениях, школах и других образовательных учреждениях, а также на труд в сфере подбора персонала.
Туристический налог.
В Тюмени появился туристический налог. Он составляет 2%, и будет расти с каждым последующим годом. Брать его будут с владельцев объектов размещения, где останавливаются гости города. Планируется, что в 2026-м это принесет бюджету областной столицы порядка 45 миллионов рублей.
Бесплатная учеба.
С этого года школьники, не сдавшие ГИА, смогут бесплатно учиться в колледжах по направлениям рабочих специальностей. Перечень таких профессий в регионе сформируют дополнительно.