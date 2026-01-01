Готовьте деньги — дорожаем: что изменилось в Тюменской области с 1 января

Новый год — новые ограничения для иностранцев, работающих по патентам. Если ранее им нельзя было быть водителями такси, общественного транспорта, торговать сигаретами и прочее, то с 1 января в список добавились запрет на работу в детских садах, дошкольных учреждениях, школах и других образовательных учреждениях, а также на труд в сфере подбора персонала.