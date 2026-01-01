Ричмонд
Газета Financial Times опубликовала предсказания на 2026 год

31 декабря авторы Financial Times опубликовали ежегодный прогноз на 2026 год, охватывающий политику, экономику и технологии, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Общий вывод редакция газеты описывает следующим образом: мир в 2026 году станет еще менее предсказуемым.

«Однако ряд переоцененных направлений — от технологий до финансов — столкнется с охлаждением и пересмотром прежних оценок», — говорится в публикации.

Политика и геополитика:

Дональд Трамп, по оценке FT, к концу года отступит от самых жестких тарифных угроз из-за давления рынков, инфляции и сопротивления торговых партнеров; отказ Украины от Донбасса возможен лишь в случае военного коллапса, считают авторы FT; демократы, вероятно, вернут контроль над Палатой представителей США, что позволит им блокировать повестку Трампа и начать расследования; Саудовская Аравия, скорее всего, не пойдет на нормализацию отношений с Израилем; Германия сохранит политический «санитарный кордон» вокруг ультраправой AfD.

Экономика и финансы:

большинство центральных банков продолжат снижение ставок. Япония останется исключением; китайский юань существенно не укрепится, несмотря на рекордный торговый профицит; в секторе частного кредитования ожидается рост дефолтов, но без системного финансового кризиса; цена золота может превысить пять тыс. долларов за унцию; темпы роста Африки могут впервые немного опередить Азию.

Технологии:

перегрев в сфере искусственного интеллекта начнет сходить на нет: крупные технологические компании сохранят устойчивость, тогда как венчурные и небольшие игроки понесут потери; коммерчески жизнеспособный квантовый компьютер в 2026 году, скорее всего, не появится; гуманоидные роботы выйдут на рынок, но останутся дорогим и нишевым продуктом; полностью созданная ИИ песня не сможет возглавить основные мировые чарты.

Бизнес и рынки:

Tesla, по прогнозу FT, не сумеет восстановить утраченные позиции в США, Европе и Китае; Илон Маск сосредоточится на ИИ и роботакси, а не на классическом автопроизводстве.

«Прошлогодние прогнозы оказались рекордно неточными», — признают в редакции.

В 2025 году не сбылись семь из 20 предсказаний. Это худший результат за всю историю проекта.

«Это наглядно показывает, насколько сложно сегодня прогнозировать развитие мира», — предупредили авторы ежегодный прогноз на 2026 год в Financial Times.

Наступление 2026 года в мире встретили фейерверками, музыкой и танцами на ярко освещенных улицах. Только в нескольких странах проведение празднеств ограничили по соображениям безопасности или в связи со стихийными бедствиями.

