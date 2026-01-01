Газета Financial Times опубликовала предсказания на 2026 год

Дональд Трамп, по оценке FT, к концу года отступит от самых жестких тарифных угроз из-за давления рынков, инфляции и сопротивления торговых партнеров; отказ Украины от Донбасса возможен лишь в случае военного коллапса, считают авторы FT; демократы, вероятно, вернут контроль над Палатой представителей США, что позволит им блокировать повестку Трампа и начать расследования; Саудовская Аравия, скорее всего, не пойдет на нормализацию отношений с Израилем; Германия сохранит политический «санитарный кордон» вокруг ультраправой AfD.