Дед Мороз специального назначения поздравил пациентов хосписа в Иркутске

— Росгвардейцы поблагодарили медицинских работников за их тяжелый труд и ту любовь и заботу, которую они ежедневно дарят своим пациентам. А ребятам от всей души пожелали сил и терпения, здоровья и больше светлых и радостных моментов в жизни, — говорится в сообщении.