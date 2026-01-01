Дед Мороз специального назначения поздравил пациентов хосписа в Иркутске

31 декабря Дед Мороз специального назначения поздравил с Новым годом персонал и пациентов Иркутского областного хосписа. Самый главный новогодний волшебник вместе с военнослужащими Управления Росгвардии по Иркутской области посетил медицинское учреждение и передал благотворительную помощь. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
— Росгвардейцы поблагодарили медицинских работников за их тяжелый труд и ту любовь и заботу, которую они ежедневно дарят своим пациентам. А ребятам от всей души пожелали сил и терпения, здоровья и больше светлых и радостных моментов в жизни, — говорится в сообщении.
Военнослужащие передали администрации хосписа благотворительную помощь: пеленки, подгузники и другие средства личной гигиены для маленьких пациентов. Персонал медучреждения в свою очередь поблагодарил стражей порядка за неравнодушие и участие.