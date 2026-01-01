Ричмонд
Проезд в автобусах Владивостока подорожал с 1 января

Стоимость по транспортной карте выросла до 45 рублей.

Источник: Комсомольская правда

С 1 января во Владивостоке повысилась стоимость проезда в автобусах. Новые тарифы утверждены постановлением администрации города. В салонах транспорта уже появились таблички с актуальными ценами. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Теперь проезд наличными стоит 60 рублей. Банковской картой можно оплатить за 51 рубль. Транспортной картой — 45 рублей.

Ранее стоимость проезда составляла 50 рублей наличными, 45 рублей банковской картой и 39 рублей транспортной картой.

Повышение связано с ростом затрат перевозчиков на топливо, запчасти и зарплаты. Администрация города утвердила индексацию тарифов после рассмотрения экономических расчетов автотранспортных предприятий.

Более 95 процентов пассажиров оплачивают проезд банковской или транспортной картой. Для большинства жителей города стоимость проезда выросла на 6 рублей.