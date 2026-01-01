Проезд в автобусах Владивостока подорожал с 1 января

С 1 января во Владивостоке повысилась стоимость проезда в автобусах. Новые тарифы утверждены постановлением администрации города. В салонах транспорта уже появились таблички с актуальными ценами. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».