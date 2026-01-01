Назван лучший способ сохранить еду после новогоднего застолья

Она отметила, что для хранения мяса, рыбы и сыров оптимально использовать вакуумные контейнеры или пакеты: они замедляют развитие микроорганизмов и препятствуют распространению запахов по холодильнику. Фольга и пищевая пленка подходят лишь для непродолжительного хранения — не более суток, поскольку не обеспечивают полной герметичности. Бумажные пакеты целесообразно применять для овощей, фруктов и хлеба, так как они позволяют продуктам «дышать», однако срок годности при этом не увеличивается.