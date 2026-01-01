Ричмонд
Назван лучший способ сохранить еду после новогоднего застолья

После праздничных застолий особенно важно правильно упаковать и разместить оставшиеся блюда, чтобы предотвратить их порчу и снизить риск пищевых отравлений. Так, лучший вариант для хранения — контейнеры из пищевого пластика. Об этом напомнила старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова.

Кузнецова порекомендовала разделить большие порции блюд на мелкие.

«Герметичные контейнеры из пищевого пластика, стекла или нержавеющей стали — лучший вариант для хранения. Однако в случае с нержавеющей сталью важно помнить про марки стали, важно, чтобы сталь была пригодной для контакта с пищевой продукцией. Такие контейнеры могут уменьшить окисление продуктов, впитывание посторонних запахов и размножение бактерий», — рассказала эксперт для RT.

Она отметила, что для хранения мяса, рыбы и сыров оптимально использовать вакуумные контейнеры или пакеты: они замедляют развитие микроорганизмов и препятствуют распространению запахов по холодильнику. Фольга и пищевая пленка подходят лишь для непродолжительного хранения — не более суток, поскольку не обеспечивают полной герметичности. Бумажные пакеты целесообразно применять для овощей, фруктов и хлеба, так как они позволяют продуктам «дышать», однако срок годности при этом не увеличивается.

Эксперт также подробно остановилась на правилах размещения продуктов в холодильнике. Так, верхняя полка (около +4…+6 градусов) предназначена для готовых блюд — салатов, закусок, отварных продуктов, а также молочных изделий и кондитерских изделий. На средней полке (+3…+5 градусов) лучше держать соусы, сыры, колбасы и открытые консервы. На нижней полке (+1…+3 градусов) следует размещать мясо, рыбу и морепродукты, по возможности в герметичной упаковке. В контейнерах для овощей (+4…+6 градусов) рекомендуется хранить свежие овощи, фрукты и зелень. Помещать туда готовую пищу не следует из ‑за опасности перекрестного загрязнения.

По словам Кузнецовой, в дверце холодильника уместно хранить соусы, напитки и яйца, но не молочные продукты и другую скоропортящуюся продукцию. Эксперт также советует делить большие объемы еды на небольшие порции: в таком виде пища быстрее остывает, дольше остается свежей, а порционная подача позволяет не выносить из холодильника все блюдо целиком.

Ранее Ксения Кузнецова уже предупреждала, что при хранении салата «Оливье» при температуре выше +5 градусов через один-два часа при комнатных условиях в блюде начинается активное размножение микрофлоры, что может привести к отравлению. В связи с этим салат нужно держать в холодильнике при температуре не выше +4 градусов.