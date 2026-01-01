Назван лучший способ сохранить еду после новогоднего застолья

Кузнецова порекомендовала разделить большие порции блюд на мелкие.
После праздничных застолий особенно важно правильно упаковать и разместить оставшиеся блюда, чтобы предотвратить их порчу и снизить риск пищевых отравлений. Так, лучший вариант для хранения — контейнеры из пищевого пластика. Об этом напомнила старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова.
«Герметичные контейнеры из пищевого пластика, стекла или нержавеющей стали — лучший вариант для хранения. Однако в случае с нержавеющей сталью важно помнить про марки стали, важно, чтобы сталь была пригодной для контакта с пищевой продукцией. Такие контейнеры могут уменьшить окисление продуктов, впитывание посторонних запахов и размножение бактерий», — рассказала эксперт для RT.
Она отметила, что для хранения мяса, рыбы и сыров оптимально использовать вакуумные контейнеры или пакеты: они замедляют развитие микроорганизмов и препятствуют распространению запахов по холодильнику. Фольга и пищевая пленка подходят лишь для непродолжительного хранения — не более суток, поскольку не обеспечивают полной герметичности. Бумажные пакеты целесообразно применять для овощей, фруктов и хлеба, так как они позволяют продуктам «дышать», однако срок годности при этом не увеличивается.
Эксперт также подробно остановилась на правилах размещения продуктов в холодильнике. Так, верхняя полка (около +4…+6 градусов) предназначена для готовых блюд — салатов, закусок, отварных продуктов, а также молочных изделий и кондитерских изделий. На средней полке (+3…+5 градусов) лучше держать соусы, сыры, колбасы и открытые консервы. На нижней полке (+1…+3 градусов) следует размещать мясо, рыбу и морепродукты, по возможности в герметичной упаковке. В контейнерах для овощей (+4…+6 градусов) рекомендуется хранить свежие овощи, фрукты и зелень. Помещать туда готовую пищу не следует из ‑за опасности перекрестного загрязнения.
По словам Кузнецовой, в дверце холодильника уместно хранить соусы, напитки и яйца, но не молочные продукты и другую скоропортящуюся продукцию. Эксперт также советует делить большие объемы еды на небольшие порции: в таком виде пища быстрее остывает, дольше остается свежей, а порционная подача позволяет не выносить из холодильника все блюдо целиком.
Ранее Ксения Кузнецова уже предупреждала, что при хранении салата «Оливье» при температуре выше +5 градусов через один-два часа при комнатных условиях в блюде начинается активное размножение микрофлоры, что может привести к отравлению. В связи с этим салат нужно держать в холодильнике при температуре не выше +4 градусов.