Скончалась «последняя королева Парижа» графиня Жаклин де Риб

Графиня Жаклин де Риб, известная как «последняя королева Парижа», скончалась на 97-м году жизни, сообщает Agence France-Presse.
О смерти легендарного модельера французскому агентству рассказала помощница графини Жаклин де Риб Стефани Мули. По её словам, Жаклин де Риб умерла во вторник, 30 декабря, в Швейцарии.
Жаклин Боннин де Ла Бонниньер де Бомон родилась в 1929 году в Париже, её родители принадлежали к французской аристократии. В 1948 году она вышла замуж за виконта и банкира Эдуарда де Рибе, который позже стал графом де Риб.
Графиня Де Риб входила в перечень самых элегантно одетых женщин мира. Она создала собственный модный дом при поддержке Ив Сен-Лорана. Первая коллекция получила высокую оценку международных изданий. Это позволило де Риб сделать своим основным рынком Соединённые Штаты. Дом моды был закрыт в 1995 году из-за состояния здоровья графини.
«Известная как “последняя королева Парижа”, графиня Жаклин де Риб, стилист, бизнесвумен, представительница высшего общества и символ парижской элегантности, особенно в США, скончалась в возрасте 96 лет», — говорится в некрологе французского издания Le Figaro.
