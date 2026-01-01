Пенсии, пособия, новые штрафы: что изменится в жизни казахстанцев в 2026 году

Все виды государственных пособий будут увеличены на 10%. Пособие на рождение первого, второго и третьего ребенка вырастет с 149 416 тенге до 164 350 тенге. Пособие на четвертого и последующих детей увеличится с 247 716 тенге до 272 475 тенге. Пособие многодетным семьям вырастет с 63 030 тенге до 69 330 тенге за четверых детей и с 157 000 тенге до 173 000 тенге за десятерых детей. Пособия по инвалидности от общего заболевания также будут увеличены: 1 группа — с 101 702 тенге до 111 872 тенге, 2 группа — с 81 362 тенге до 89 498 тенге, 3 группа — с 55 474 тенге до 61 021 тенге.