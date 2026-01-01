Пенсии, пособия, новые штрафы: что изменится в жизни казахстанцев в 2026 году

Новый 2026 год принесет с собой важные изменения в жизни казахстанцев. Речь идет не только о финансовой сфере, но и о вступлении в силу различных новых законов.
К чему нужно быть готовым в 2026 году? Месячный расчетный показатель (МРП) увеличился с 3 932 тенге до 4 325 тенге. Это приведет к росту размеров некоторых пособий, социальных выплат, штрафов, налогов и государственных пошлин. В стране также вырос прожиточный минимум, который в 2026 году составит 50 851 тенге. Это повлияет на исчисление базовых выплат, включая пособия по инвалидности, потере кормильца и другие. При этом минимальная заработная плата (МЗП) останется на уровне 85 000 тенге уже третий год подряд.
Пенсионные выплаты казахстанцев увеличатся на 10% по сравнению с предыдущим годом. Минимальный размер базовой пенсии составит 35 596 тенге, а солидарной — 69 049 тенге. Максимальная базовая пенсия достигнет 60 004,18 тенге для тех, кто имеет трудовой стаж 34 года и более.
Все виды государственных пособий будут увеличены на 10%. Пособие на рождение первого, второго и третьего ребенка вырастет с 149 416 тенге до 164 350 тенге. Пособие на четвертого и последующих детей увеличится с 247 716 тенге до 272 475 тенге. Пособие многодетным семьям вырастет с 63 030 тенге до 69 330 тенге за четверых детей и с 157 000 тенге до 173 000 тенге за десятерых детей. Пособия по инвалидности от общего заболевания также будут увеличены: 1 группа — с 101 702 тенге до 111 872 тенге, 2 группа — с 81 362 тенге до 89 498 тенге, 3 группа — с 55 474 тенге до 61 021 тенге.
Социальные выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца также вырастут в 2026 году. С 1 января соцвыплаты из ГФСС увеличатся на 10%. Точный размер выплат будет рассчитываться индивидуально для каждого получателя и может значительно отличаться.
Пособия за детей
В Казахстане предусмотрены различные виды пособий на детей. За первых трех детей выплачивается 38 МРП, что в 2026 году составит 164 350 тенге. За рождение четвертого и последующих детей назначается 63 МРП, или 272 475 тенге.
Вместе с выплатой на рождение детям назначается ежемесячное государственное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. Это пособие предназначено для казахстанских женщин, которые не являются участницами системы обязательного социального страхования (ОСС), то есть официально не работают и не выходили в декретный отпуск.
Размер ежемесячного пособия также зависит от очередности детей. За первого ребенка назначается 5,76 МРП в месяц (24 912 тенге в 2026 году), за второго — 6,81 МРП (29 453,25 тенге), за третьего — 7,85 МРП (33 951,25 тенге), а за четвертого и последующих детей — 8,9 МРП (38 492,5 тенге).
Работающим женщинам, которые являются участницами системы ОСС, вместо пособий назначаются социальные выплаты по уходу за ребенком.
Новые виды штрафов
В 2026 году в Казахстане вводятся новые виды штрафов, на которые стоит обратить внимание. Одним из нововведений станут штрафы за нарушения при использовании систем искусственного интеллекта. Штрафы будут применяться как к владельцам систем ИИ, так и к пользователям за распространение недостоверной информации.
Кроме того, с 18 января 2026 года вступит в силу запрет на продажу табачных изделий и энергетических напитков лицам моложе 21 года. За нарушение этого запрета предусмотрены штрафы как для физических лиц, так и для бизнеса. Размеры штрафов варьируются от 15 до 400 МРП в зависимости от типа нарушения и статуса нарушителя, а за повторные нарушения предусмотрены повышенные штрафы.
В Казахстане начали поэтапную проверку мобильных переводов граждан. Проверке подвергаются только транзакции с признаками получения дохода от предпринимательской деятельности. В этом году проверка может коснуться тех, кто получает деньги от 100 и более разных лиц на банковский счет, не предназначенный для бизнеса, при этом итоговая сумма за 3 месяца превышает 12-кратный размер минимальной заработной платы.
С 1 января в Казахстане вырос месячный расчетный показатель (МРП), что привело к увеличению стоимости оформления документов. Стандартный паспорт гражданина Казахстана с 36 страницами теперь стоит 34 600 тенге, а с 48 страницами — 51 900 тенге. При первичной выдаче удостоверение личности стало бесплатным, но при замене до окончания срока действия его стоимость составит 865 тенге. Вид на жительство иностранца обойдется в 0,2 МРП, водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства — по 5 406,25 тенге каждое.
Пенсионный возраст для мужчин в Казахстане с 1 июля 2001 года составляет 63 года, для женщин с 2023 года — 61 год. В 2026 году на пенсию могут выходить женщины 1965 года рождения и мужчины 1963 года. Пороги минимальной достаточности пенсионных выплат выросли на 10%.
С 1 января местные исполнительные органы будут платить взносы в систему обязательного медицинского страхования (ОСМС) за граждан, которые не могут это сделать самостоятельно. Государство будет платить больше за социально уязвимые слои населения и индивидуальных предпринимателей, которые, в свою очередь, будут платить больше за своих работников. Для большинства граждан размер взносов на ОСМС не изменился.
В 2026 году вступает в силу новый Налоговый кодекс, который вводит новую базовую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) — 16%, и пониженную ставку для медикаментов и медицинских услуг — 5% с 2026 года и 10% с 2027 года. Сокращено количество налогов, упразднен единый земельный налог, оптимизированы специальные налоговые режимы. Самозанятые смогут рассчитывать и уплачивать платежи через мобильное приложение, а некоторым спишут штрафы и пени.