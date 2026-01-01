В начале года подорожают проезд, алкоголь, ЖКХ.
Жителей крупных городов России в начале 2026 года ждет рост тарифов на проезд в общественном транспорте. Повышается также ставка акциза на сладкие безалкогольные напитки, а также на сидр, пуаре, медовуху и пиво на 10%.
Также повысятся тарифы на проезд в общественном транспорте и топливо. Что и на сколько подорожает в 2026 году — в материале URA.RU.
Рост тарифов на проезд в общественном транспорте.
В 2026 во многих городах России повысят цены на проезд в общественном транспорте.
В столице с первых чисел нового года разовая поездка по карте «Тройка» подорожает на восемь рублей — с 67 до 75 рублей. Доплата за пересадку между метро и наземным транспортом в течение 90 минут в центральной зоне вырастет с 33 до 37 рублей.
Так, стоимость одной поездки по абонементам на 30, 90 и 365 дней вырастет в среднем на 3,5 рубля. Цена годового проездного увеличится с 22,65 тысячи до 24,9 тысячи рублей.
По данным дептранса Москвы, при оплате банковской картой или телефоном разовая поездка в пределах центральной зоны будет стоить 83 рубля вместо нынешних 74. Оплата по биометрии сохранит статус самого дешевого способа, но тариф вырастет с 63 до 71 рубля. При этом пересадки между маршрутами наземного транспорта, а также между метро, МЦК и МЦД останутся бесплатными.
В Московской области с 1 января стоимость разовой поездки в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте увеличится с 63 до 73 рублей при оплате картами «Стрелка», «Тройка» или банковской картой. В регионах решения о тарифах принимают с учетом прошлогодних изменений. В Петербурге стоимость проезда дважды повышали в 2025 году, последнее — в августе, поэтому новых корректировок на начало 2026 года не планируется.
В Казани с 1 января разовая поездка в метро, автобусе, трамвае и троллейбусе подорожает с 43 до 46 рублей. Во Владивостоке плата за проезд в автобусе вырастет до 60 рублей при оплате наличными и до 51 рубля при оплате картой, наземный электротранспорт и фуникулер подорожают на 3−5 рублей. В Тюмени тариф увеличится на два рубля — до 37−42 рублей за поездку. В Новосибирске индексацию провели заранее: с 24 декабря стоимость поездки в метро выросла с 40 до 48 рублей, в наземном транспорте — с 40 до 45 рублей.
Изменятся цены на авто и мотоциклы.
С января вырастут акцизы на новые легковые автомобили.
С 1 января вступает в силу повышение акцизов на новые легковые автомобили — в среднем на 5%. Размер ставки изменится следующим образом:
для автомобилей с мощностью двигателя от 90 до 150 лошадиных сил — с 61 до 64 рублей за одну лошадиную силу;от 150 до 200 лошадиных сил — с 583 до 613 рублей за лошадиную силу;от 200 до 300 лошадиных сил — с 955 до 1004 рублей за лошадиную силу;от 300 до 400 лошадиных сил — с 1628 до 1711 рублей за лошадиную силу;от 400 до 500 лошадиных сил — с 1685 до 1771 рублей за лошадиную силу;свыше 500 лошадиных сил — с 1740 до 1829 рублей за лошадиную силу.
Помимо этого, с 1 января будет проиндексирован утилизационный сбор для автомобилей с двигателями мощностью более 160 лошадиных сил. Рост ставок составит от 10% до 25%. В частности, для нового автомобиля с двигателем мощностью 160−190 лошадиных сил и объемом 1−2 л размер утилизационного сбора увеличится с 750 тысяч до 900 тысяч рублей. Для подержанного автомобиля с аналогичными характеристиками сумма сбора возрастет с 1,244 млн до 1,493 млн рублей.
Намечен рост цен на топливо и техосмотр.
С 1 января 2026 года увеличиваются примерно акцизы на горючее.
С 1 января 2026 года в России примерно на 5% повышаются акцизы на моторное топливо. Акцизная ставка на бензин пятого класса увеличивается с 17,088 тысячи до 17,959 тысячи рублей за тонну, на дизельное топливо — с 12,12 тысячи до 12,738 тысячи рублей за тонну. В пересчете на литр это соответствует росту налоговой нагрузки на горючее на 0,6−0,9 рублей.
Одновременно произойдет удорожание техосмотра. В среднем по стране тарифы вырастут примерно на 9,7%, тогда как годом ранее среднее повышение составляло около 7,5%. При этом динамика будет существенно различаться в зависимости от региона. В частности, в Забайкальском крае стоимость техосмотра для легковых автомобилей увеличится на 31,5% — с 1098 до 1444 рублей. В Башкирии, в Пермском и Приморском краях стоимость услуги поднимется на 9,5% и составит 1150,83 рубля, 1203 рубля и 1268 рублей соответственно.
НДС и транспортный налог.
Базовая ставка взимаемого в России НДС вырастет с 20 до 22%
С 1 января 2026 года в России повышается базовая ставка налога на добавленную стоимость: вместо действующих 20% она будет составлять 22%. Именно этот размер налога будет указываться в кассовых чеках при покупке большинства товаров. При этом для социально значимых категорий — основных продуктов питания, лекарственных препаратов, медицинских изделий и товаров для детей — сохранена льготная ставка НДС в размере 10%. Федеральная антимонопольная служба уже предупредила торговые сети о недопустимости увеличения цен на такие товары под предлогом изменения налоговой нагрузки.
Также с 1 января 2026 года налогом на добавленную стоимость начнут облагаться банковские комиссии по операциям с банковскими картами, включая услуги эквайринга и процессинга. На эти услуги будет распространяться общая ставка НДС в 22%.
Одновременно с этим с 1 января 2026 года в нескольких регионах России вступят в силу повышенные ставки транспортного налога. В частности, в Московской области для автомобилей с наименьшей мощностью двигателя — до 100 лошадиных сил — налог увеличится на 40%: с 10 до 14 рублей за одну лошадиную силу. Для более мощных машин рост фискальной нагрузки будет незначительным: с 34 до 35 рублей за лошадиную силу для транспорта с двигателями мощностью от 100 до 150 лошадиных сил и с 49 до 50 рублей за лошадиную силу для автомобилей с мощностью двигателя от 150 до 200 лошадиных сил.
Увеличивается таможенный сбор.
Увеличится и размер таможенных сборов за совершение таможней операций.
С 1 января 2026 года в России повышаются размеры таможенных сборов за совершение операций, связанных с ввозом на территорию страны различных категорий товаров. Изменения не затронут граждан, возвращающихся из поездок и привозящих из ‑за рубежа вещи для личного пользования. Вместе с тем возрастут расходы на таможенное оформление для ряда импортируемых товаров. В частности, для радиоэлектронной продукции размер сбора увеличится почти в 2,5 раза — с 30 тысяч до 73,86 тысячи рублей за одну партию, независимо от ее объема.
С января индексируются тарифы ЖКХ.
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в 2026 году изменятся дважды.
Согласно постановлению правительства РФ, в 2026 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги будут индексироваться дважды — с 1 января и с 1 октября. Унифицированное январское повышение составит 1,7% для всех субъектов Федерации и связано с увеличением ставки НДС на 2%.
В октябре предусмотрен дополнительный рост тарифов, максимальные уровни которого различаются по регионам. Для Ставропольского края предельное повышение установлено на отметке 22%, для Дагестана — 19,7%, для Тамбовской области — 17,5%, для Москвы — 15%.
Уже с 1 января 2026 года в Москве на 15% будет увеличен размер платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах (включая управление домом и текущий ремонт) для большинства категорий жилья.
Рост цен на алкоголь и никотиносодержащие продукты.
Изменение цен на напитки.
Акциз на алкогольные и безалкогольные сладкие напитки увеличится на 10%
С 1 января 2026 года в России будет повышен акциз на безалкогольные сладкие напитки на 10% — с 10 до 11 рублей за литр. В результате стоимость литра сладких газированных и иных подслащенных напитков в рознице вырастет как минимум на рубль.
На ту же величину — 10% — увеличатся акцизы на сидр, пуаре, медовуху и пиво с крепостью до 8,6% включительно: с 30 до 33 рублей за литр. Для более крепкого пива ставка акциза поднимется на 6 рублей — с 56 до 62 рублей за литр.
Акцизы на крепкий алкоголь увеличатся с 740 до 824 рублей за литр безводного этилового спирта, содержащегося в продукте, что соответствует росту более чем на 11%. Параллельно, в соответствии с приказом Минфина, с 1 января в России увеличиваются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. В частности, минимальная цена на водку установлена на уровне 409 рублей за 0,5 литра (против прежних 349 рублей; рост на 60 рублей, или 17,2%), на коньяк — 755 рублей за бутылку вместо 651 рубля. Реализовывать эти напитки по более низким ценам будет запрещено.
Изменение цен на сигареты и вейпы.
Цены на сигареты и вейпы с 1 января 2026 года вырастут.
С 1 января 2026 года минимальный акциз на сигареты будет увеличен до 4452 рублей за 1000 штук. Он будет рассчитываться исходя из фиксированной части в размере 3278 рублей за 1000 сигарет и 18% от расчетной стоимости, определяемой на основе максимальной розничной цены. В настоящее время минимальная ставка акциза составляет 4000 рублей за 1000 штук (2945 рублей плюс 16% от расчетной стоимости, исходящей из максимальной розничной цены).
Изменение ставки акциза приведет к росту минимальной розничной цены пачки сигарет: с 1 января 2026 года она увеличится с 135 рублей до 153 рублей. При этом сигареты, произведенные на территории России или ввезенные в страну до 31 декабря 2025 года, разрешат реализовывать по цене 135 рублей до конца марта 2026 года.
С начала 2026 года вырастут и минимальные цены на жидкости для вейпов. Для фасовки во флаконы минимальная цена увеличится с 63 рублей до 72 рублей за миллилитр, для картриджей — с 80 рублей до 90 рублей за миллилитр, для одноразовых «парительных» устройств — со 106 рублей до 120 рублей за миллилитр.
Мобильная связь и интернет.
С 1 января 2026 года для части российских пользователей возрастет стоимость услуг мобильной связи, о чем некоторые операторы заранее уведомили своих абонентов. В частности, «Т2 РТК Холдинг» (бренд Т2, входит в группу «Ростелеком») сообщил отдельным клиентам о повышении абонентской платы с 750 до 900 рублей.
Корректировка коснется исключительно архивных тарифных планов. Действующие тарифы, доступные для новых подключений и переходов, останутся по текущим ценам: на них установлена «заморозка» стоимости до 2027 года.