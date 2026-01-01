Что и на сколько подорожает в 2026 году

Одновременно с этим с 1 января 2026 года в нескольких регионах России вступят в силу повышенные ставки транспортного налога. В частности, в Московской области для автомобилей с наименьшей мощностью двигателя — до 100 лошадиных сил — налог увеличится на 40%: с 10 до 14 рублей за одну лошадиную силу. Для более мощных машин рост фискальной нагрузки будет незначительным: с 34 до 35 рублей за лошадиную силу для транспорта с двигателями мощностью от 100 до 150 лошадиных сил и с 49 до 50 рублей за лошадиную силу для автомобилей с мощностью двигателя от 150 до 200 лошадиных сил.