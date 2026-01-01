Ричмонд
В Новосибирске запланировано свыше 1500 праздничных мероприятий

В преддверии Нового года администрация Новосибирской области объявила о проведении масштабной культурной программы, включающей более 1500 мероприятий.

Источник: Freepik

Программа новогодних мероприятий в Новосибирской области началась 25 декабря и продлится до 11 января. За этот период состоится более 1500 событий, организованных муниципальными и государственными учреждениями культуры. Это обеспечит насыщенную программу для всех возрастных категорий.

Детские праздники. Большая часть мероприятий предназначена для детей, составляя примерно 70% от общего числа. Центральная тема детских программ — русские народные сказки и традиционные сказочные истории, что создает уникальную атмосферу праздника и знакомит юных зрителей с культурным наследием.

Программы для молодежи и взрослых предлагают широкое разнообразие жанров и форматов, обеспечивая интерес для широкой аудитории.

Декада спорта и здоровья.

С 1 по 8 января в регионе пройдет Всероссийская Декада спорта и здоровья. Эта инициатива включает разнообразные спортивные активности, доступные для всех жителей независимо от возраста. Важной особенностью является включение специальных мероприятий для участников специальной военной операции и их семей. Все желающие получат возможность сдать нормы ГТО.

Ожидается проведение около 300 массовых спортивных мероприятий, в которых примут участие более 16 тысяч жителей.

Зимние виды спорта.

Планируется организовать многочисленные катания на коньках и создать специализированные площадки для лыжного спорта. Прокат необходимого инвентаря, такого как коньки и лыжи, будет доступен в 33 муниципальных образованиях. Регион располагает развитой инфраструктурой для зимних видов спорта:

52 лыжные базы;

16 крытых спорткомплексов с искусственным льдом;

более 100 открытых катков;

8 горнолыжных центров;

1 керлинг-клуб.

Городские праздники. В самом Новосибирске в течение новогодних каникул пройдет более 70 спортивных мероприятий. Спортивно-развлекательные программы организованы на льду стадиона «Стадион», включая занятия фигурным катанием, хоккеем и свободным катанием на коньках. На стадионе «Чкаловец» пройдут специализированные мастер-классы по обучению катанию на коньках для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Общее количество ледовых объектов составит 50, из которых на 15 аренах будет организован прокат коньков, а на 16 площадках предусмотрены раздевалки для комфорта участников.

Социальные акции.

Специально для молодежи запускается акция «Праздник в каждый двор», цель которой — совместное оформление дворов, установка новогодних елок и организация развлекательных программ с участием любимых персонажей. Другая значимая инициатива — акция «Новогодние окна», направленная на популяризацию украшения помещений тематической атрибутикой. Ожидается, что в этих мероприятиях примут участие более 200 тысяч человек и тысячи организаций различного профиля.