В Новосибирске запланировано свыше 1500 праздничных мероприятий

Специально для молодежи запускается акция «Праздник в каждый двор», цель которой — совместное оформление дворов, установка новогодних елок и организация развлекательных программ с участием любимых персонажей. Другая значимая инициатива — акция «Новогодние окна», направленная на популяризацию украшения помещений тематической атрибутикой. Ожидается, что в этих мероприятиях примут участие более 200 тысяч человек и тысячи организаций различного профиля.