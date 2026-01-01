Ричмонд
Врач назвала неожиданное средство снять головную боль после новогодней ночи

Диетолог Денисенко: Чашка имбирного чая способна унять головную боль.

Источник: Комсомольская правда

После новогодней ночи многие сталкиваются с головной болью. Причины могут быть разные: недосып или употребление алкоголя. Врач-диетолог Людмила Денисенко в беседе с KP.RU назвала необычное средство, которое поможет справиться с недомоганием.

«Чашка имбирного чая способна унять головную боль, поскольку корень имбиря обладает противовоспалительными и антигистаминными свойствами», — посоветовала медик.

Эксперт пояснила, что также можно использовать кайенский перец. Благодаря алкалоиду капсаицину он способен снижать интенсивность боли и даже полностью блокировать неприятные ощущения.

Кроме того, капсаицин помогает снижать высокое давление, одну из причин головной боли. Главное — использовать продукты в умеренном количестве, чтобы они приносили пользу.

Ранее психолог Галина Ткаченко рассказывала, почему для некоторых людей Новый год превращается в триггер. Причины ненависти к празднику стоит искать в детстве.