Собянин: Система ПВО за ночь ликвидировала девять летевших к Москве БПЛА

За ночь системой противовоздушной обороны России сбито девять БПЛА, летевших на Москву. Об этом в четверг, 1 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — отметил мэр.
Информации о пострадавших не поступало.
Ночью 31 декабря 2025 года силы ПВО ликвидировали 86 украинских беспилотников над российскими регионами.
В период с 27 по 28 декабря 2025 года российские ПВО уничтожили 370 дронов и управляемую авиационную бомбу ВСУ.
