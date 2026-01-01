Ричмонд
Собянин: Система ПВО за ночь ликвидировала девять летевших к Москве БПЛА

За ночь системой противовоздушной обороны России сбито девять БПЛА, летевших на Москву. Об этом в четверг, 1 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — отметил мэр.

Информации о пострадавших не поступало.

Ночью 31 декабря 2025 года силы ПВО ликвидировали 86 украинских беспилотников над российскими регионами.

В период с 27 по 28 декабря 2025 года российские ПВО уничтожили 370 дронов и управляемую авиационную бомбу ВСУ.

