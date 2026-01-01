Президент России Владимир Путин обратился с новогодним поздравлением из Кремля

Президент подчеркнул, что то, каким будет будущее, зависит от каждого жителя страны. Он отметил, что Россия рассчитывает на свои силы и на близких ей людей, но при этом готова помогать тем, кому это необходимо, что придает уверенность в выполнении поставленных задач.