Президент России Владимир Путин обратился с новогодним поздравлением из Кремля

В новогоднем обращении на фоне Кремля президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с праздником. Он пожелал людям крепкого здоровья, счастья, согласия и благополучия, а также выразил благодарность участникам специальной военной операции, отметив их мужество.
Президент подчеркнул, что то, каким будет будущее, зависит от каждого жителя страны. Он отметил, что Россия рассчитывает на свои силы и на близких ей людей, но при этом готова помогать тем, кому это необходимо, что придает уверенность в выполнении поставленных задач.
Также он напомнил, что труд и достижения каждого человека являются частью многовековой истории страны, а ее устойчивость определяется безопасностью и развитием.
В завершение обращения он призвал людей быть добрее друг к другу, проявлять внимание, заботу и поддержку, особенно по отношению к тем, кто нуждается в тепле и участии.
Путин подчеркнул, что все россияне — это одна большая и сплоченная семья, которая продолжит работать, создавать и двигаться вперед ради будущих поколений и ради России.
Новый год — один из самых теплых и долгожданных праздников. В эту волшебную пору особенно хочется создать душевную атмосферу и наполнить вечер радостными моментами, которые останутся в памяти на долгие годы. Чтобы праздник оставил только приятные впечатления, и хозяевам, и гостям стоит придерживаться простых, но важных правил.
О том, как избежать неловких ситуаций и сделать новогоднее торжество по-настоящему незабываемым рассказала специалист по деловому и светскому этикету, персональный и семейный консультант Надежда Харланова. Подробнее.