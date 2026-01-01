Смерть на детском утреннике: актриса Малющева умерла в Новый год

Трагедия омрачила предновогодние дни в Армавирском театре драмы и комедии. 29 декабря, во время новогоднего утренника, стало плохо 52-летней актрисе Ольге Малющевой, известной зрителям по многим ярким ролям, в том числе и в спектакле «Любовь и голуби». Ей вызвали скорую помощь, но врачи оказались бессильны.
Трагедия накануне праздника.
Как стало известно, смерть наступила внезапно, всё произошло на рабочем месте. Утром 29 декабря у театра был запланирован детский новогодний спектакль. Ольга Малющева пришла на работу, но в очень плохом самочувствии.
«Все произошло очень неожиданно. 29 декабря у нас в 10 утра была утренняя сказка. Ольга опоздала, пришла в очень плохом самочувствии, но надеялась играть. Сделали срочную замену актрисы. Ольге вызвали скорую. Когда пришла на работу на следующий день, узнала, что ее больше нет», — поделилась с aif.ru коллега Малющевой, актриса Жанна Стремянова.
Скорая помощь оказалась бессильна.
Несмотря на оперативно вызванную медицинскую помощь, спасти артистку не удалось. Позже коллеги озвучили страшный диагноз, ставший причиной смерти.
«Вызвали скорую помощь… На следующий день узнали, что Олечка умерла. Инсульт», — рассказала Жанна Стремянова.
Эта новость стала шоком для всего театрального коллектива. По словам коллег, накануне Ольга Малющева не жаловалась на здоровье, строила планы на праздники. Её уход стал тяжёлой утратой.
«Уход Ольги стал большим ударом и потерей для всех нас, нашей театральной семьи», — добавила Стремянова. Она же оставила и проникновенные слова о профессиональных и человеческих качествах актрисы.
«Олечка была очень тёплым человеком, с ней было, о чём поговорить. Она за каждую роль очень переживала, что бы получилась, чтобы донести зрителям замысел автора, режиссёра. Она жила сценой, много рассказывала о своей работе в других театрах».
Чем известна актриса Ольга Малющева.
Ольга Малющева отдала сцене Армавирского театра драмы и комедии более 15 лет своей жизни. За эти годы она стала одной из ключевых фигур труппы, воплотив на сцене целую галерею запоминающихся образов. Помимо знаменитой постановки «Любовь и голуби», в её творческом багаже были главные и значительные роли в таких спектаклях, как «Свадьба Кречинского», «Женитьба», «Вишнёвый сад», «Мёртвые души», «Хорошие, в сущности, люди», «Женщина мечты» и многих других.
Как сообщают источники, в 1999 году российская актриса снялась в китайском фильме шанхайской киностудии «В Сибирском изгнании».
Её смерть — невосполнимая потеря не только для родных, близких и коллег, но и для всех зрителей, которые на протяжении многих лет тепло принимали её работу. Трагедия случилась в самый разгар новогодних праздников, что делает эту утрату особенно горькой и несправедливой. Яркая актриса, вся жизнь которой была связана со сценой, ушла, готовясь выйти к зрителям, чтобы подарить детям праздник.