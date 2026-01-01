Смерть на детском утреннике: актриса Малющева умерла в Новый год

Её смерть — невосполнимая потеря не только для родных, близких и коллег, но и для всех зрителей, которые на протяжении многих лет тепло принимали её работу. Трагедия случилась в самый разгар новогодних праздников, что делает эту утрату особенно горькой и несправедливой. Яркая актриса, вся жизнь которой была связана со сценой, ушла, готовясь выйти к зрителям, чтобы подарить детям праздник.