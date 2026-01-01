Макрон пообещал оставаться на посту до последней секунды своего срока

Французский лидер Эммануэль Макрон рассказал, что планирует оставаться на этом посту президента до конца своих полномочий, которые истекают в следующем году.
По его словам, он будет работать до последней секунды. Высказывание прозвучало в ходе новогоднего обращения, трансляция которого велась на странице Макрона в соцсети X*.
«Я буду работать до последней секунды, каждый день стараясь соответствовать мандату, который доверили мне граждане Франции», — сказал он.
Макрон утверждает, что не намерен баллотироваться на предстоящих выборах президента Франции.
«В конце 2026 года, когда придёт время, постепенно начнётся президентская кампания 2027 года — первая за десять лет, в которой я не буду принимать участие», — заявил он и отметил, что хочет «сделать всё, чтобы выборы состоялись “максимально спокойно” и “без какого-либо иностранного вмешательства”.
Напомним, Макрон находится на президентском посту с 2017 года. В соответствии с конституцией Франции он может баллотироваться на третий срок.
Ранее Макрон заявил, что европейским странам было бы «полезно» возобновить диалог с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Французский политик Флориан Филиппо похвалил Макрона за желание возобновить диалог с РФ.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.