Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон пообещал оставаться на посту до последней секунды своего срока

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о намерении «работать до последней секунды» и отметил, что не будет баллотироваться на новых выборах.

Источник: Аргументы и факты

Французский лидер Эммануэль Макрон рассказал, что планирует оставаться на этом посту президента до конца своих полномочий, которые истекают в следующем году.

По его словам, он будет работать до последней секунды. Высказывание прозвучало в ходе новогоднего обращения, трансляция которого велась на странице Макрона в соцсети X*.

«Я буду работать до последней секунды, каждый день стараясь соответствовать мандату, который доверили мне граждане Франции», — сказал он.

Макрон утверждает, что не намерен баллотироваться на предстоящих выборах президента Франции.

«В конце 2026 года, когда придёт время, постепенно начнётся президентская кампания 2027 года — первая за десять лет, в которой я не буду принимать участие», — заявил он и отметил, что хочет «сделать всё, чтобы выборы состоялись “максимально спокойно” и “без какого-либо иностранного вмешательства”.

Напомним, Макрон находится на президентском посту с 2017 года. В соответствии с конституцией Франции он может баллотироваться на третий срок.

Ранее Макрон заявил, что европейским странам было бы «полезно» возобновить диалог с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Французский политик Флориан Филиппо похвалил Макрона за желание возобновить диалог с РФ.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.