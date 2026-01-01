Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области упростили получение социального контракта для участников СВО

С 1 января 2026 года демобилизованные смогут оформить выплату без подтверждения дохода.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области с нового года вступают в силу изменения в программе социального контракта: для демобилизованных участников специальной военной операции отменят проверку среднедушевого дохода при подаче заявления. Нововведение позволит быстрее получить господдержку на развитие личного дела, обучение или расширение подсобного хозяйства. Информацию подтвердили в региональном минтруда.

В 2025 году в регионе заключили 3463 социальных контракта. Более 82% участников программы уже увеличили свой доход, а 39,4% вышли из-за черты бедности. Среди получателей — семьи военнослужащих, в том числе супруги и родители участников СВО.

Так, в Таврическом районе в декабре 2025 года контракт на развитие подсобного хозяйства оформила семья Дмитрия Волкова, участника СВО и отца троих детей. Его супруга Ольга обратилась в местный комплексный центр социального обслуживания, после чего семья получила единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей. На эти средства они приобрели корову и корма, расширив уже действующее хозяйство, где содержатся коровы, телята и лошади.

«Социальный контракт очень помог нашему хозяйству и улучшил материальное положение семьи. Теперь дети всегда обеспечены натуральными продуктами. Планируем и дальше развивать наше семейное дело», — отметил Дмитрий Волков.

По новым правилам, участники СВО смогут получать до 350 тысяч рублей на открытие или развитие бизнеса, а также на обучение и повышение квалификации.

Читайте также: С 1 января в Омске изменилась плата за проезд в общественном транспорте.