В Омской области упростили получение социального контракта для участников СВО

Так, в Таврическом районе в декабре 2025 года контракт на развитие подсобного хозяйства оформила семья Дмитрия Волкова, участника СВО и отца троих детей. Его супруга Ольга обратилась в местный комплексный центр социального обслуживания, после чего семья получила единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей. На эти средства они приобрели корову и корма, расширив уже действующее хозяйство, где содержатся коровы, телята и лошади.