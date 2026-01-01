В Омской области упростили получение социального контракта для участников СВО

В Омской области с нового года вступают в силу изменения в программе социального контракта: для демобилизованных участников специальной военной операции отменят проверку среднедушевого дохода при подаче заявления. Нововведение позволит быстрее получить господдержку на развитие личного дела, обучение или расширение подсобного хозяйства. Информацию подтвердили в региональном минтруда.
В 2025 году в регионе заключили 3463 социальных контракта. Более 82% участников программы уже увеличили свой доход, а 39,4% вышли из-за черты бедности. Среди получателей — семьи военнослужащих, в том числе супруги и родители участников СВО.
Так, в Таврическом районе в декабре 2025 года контракт на развитие подсобного хозяйства оформила семья Дмитрия Волкова, участника СВО и отца троих детей. Его супруга Ольга обратилась в местный комплексный центр социального обслуживания, после чего семья получила единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей. На эти средства они приобрели корову и корма, расширив уже действующее хозяйство, где содержатся коровы, телята и лошади.
«Социальный контракт очень помог нашему хозяйству и улучшил материальное положение семьи. Теперь дети всегда обеспечены натуральными продуктами. Планируем и дальше развивать наше семейное дело», — отметил Дмитрий Волков.
По новым правилам, участники СВО смогут получать до 350 тысяч рублей на открытие или развитие бизнеса, а также на обучение и повышение квалификации.
Читайте также: С 1 января в Омске изменилась плата за проезд в общественном транспорте.