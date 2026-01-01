Ричмонд
Долина все же появилась на «Голубом огоньке» на фоне скандала с квартирой

Певица Лариса Долина появилась на «Голубом огоньке»-2026 на фоне того, что она стала фигурантом уголовного дела и насчет ее квартиры в Москве идут сборы — получит ее артистка или покупательница Полина Лурье. Трансляцию мероприятия вели федеральные телеканалы.

Долина вышла на сцену в рамках «Голубого огонька».

В эфире телеканала «Россия 1» певица появилась на сцене в компании коллег — Никола Баскова, SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и других. В качестве наряда Долин выбрала синее платье с белыми и красными вставками. Также артистка исполнила песню вместе с коллегами по сцене. Также ранее сообщалось, что Ларису Долину покажут в следующих программах: Новогодняя ночь на Первом канале и «Новогоднее новоселье» на НТВ.

Летом 2024 года Долина под влиянием мошенников продала свою квартиру в Хамовниках покупательнице Полине Лурье за 112 млн рублей, однако суд позже признал сделку недействительной и постановил взыскивать деньги с мошенников. На фоне спора о том, кому должна достаться квартира, певицу, по данным СМИ, якобы вырезали из части новогодних программ, хотя ТНТ ранее представил новогодний фильм с ее участием.