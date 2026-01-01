Долина все же появилась на «Голубом огоньке» на фоне скандала с квартирой

В эфире телеканала «Россия 1» певица появилась на сцене в компании коллег — Никола Баскова, SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и других. В качестве наряда Долин выбрала синее платье с белыми и красными вставками. Также артистка исполнила песню вместе с коллегами по сцене. Также ранее сообщалось, что Ларису Долину покажут в следующих программах: Новогодняя ночь на Первом канале и «Новогоднее новоселье» на НТВ.