Шоу Киркорова или спектакль Козловского: чем заняться в Екатеринбурге на новогодних праздниках

Киркоров приедет в Екатеринбург с концертом впервые за долгое время.
Король российской эстрады, певец Филипп Киркоров впервые за шесть лет решил дать концерт в Екатеринбурге, и придется он на новогодние праздники. Также горожане могут отправиться на вечеринку с шансонье, спектакль актера Данилы Козловского, присоединиться к параду Дедов Морозов и многое другое. Самые интересные мероприятия с 1 по 11 января — в афише URA.RU.
«Похмельная вечеринка» 18+
В ресторане «Максимилианс» с 1 по 6 января можно будет отдохнуть от семейного застолья. Посетителей накормят горячим супом, холодным пивом, а также устроят физические нагрузки и другие развлечения. Начало в 19:00, билеты — 350 рублей.
«Новогодний бал шансон» 6+
Впервые в Екатеринбурге пройдет масштабный шансон-концерт. Живым выступлением поклонников порадуют Вика Цыганова, Александр Добронравов, группа «Лесоповал», Анатолий Полотно, Сергей Любавин, Рада Рай, Михаил Шелег, Татьяна Тишинская, Виктор Дорин, Афина, Максим Апрель и Наталья Которева. Концерт пройдет в «МТС LIVE Холл» 2 января, билеты — от 1900 рублей.
Концерт в летнем парке «Уралмаш» 0+
2 января в парке пройдет парад Дедушек Морозов. Также в 12:00 на сцене выступит духовой оркестр «УралБэнд» под управлением Александра Павлова. Вход свободный.
«Большая новогодняя елка Екатеринбурга» 0+
В «Синара Центре» представят спектакль, участниками которого станут и зрители. Также для гостей подготовят welcome-зону, фотозону и ростовых кукол. Елка пройдет 3 января, билет стоит от 3000 рублей.
Вечеринка «Disco 90-х» 18+
Вечеринка, которая вернет в эпоху кассет и танцев, пройдет 3 января в «Фабрике». В программе — хиты 90-х и go-go танцы. Начало в 23:30, билеты — от 600 рублей.
Концерт «Щелкунчик goes jazz» 6+
Оркестр «Модерн» и маэстро Александр Маслов представят джазовую интерпретацию «Щелкунчика», «Аладдина», «Иронии судьбы». Концерт пройдет 3 января в 18:00 в «МТС Live Холле», билеты — от 900 рублей.
«Волшебные кошки Куклачева» 0+
Со своей программой «Волшебные кошки» приедет Владимир Куклачев — младший сын Юрия Куклачева. Он создал постановку, которая сочетает балет и трюки с животными, а главными героями станут 50 кошек и собак. Показы пройдет с 3 по 5 января в 12:00, 15:00 и 18:00, билеты — от 700 рублей.
Ледовое шоу «Алиса в стране чудес» 0+
Зрители отправятся в путешествие с Алисой в мир чудес. Главную роль исполнит чемпионка России Софья Акатьева. Шоу можно будет увидеть 4 января в 12:00 и 16:00 на «УГМК-Арене», билеты — от 1400 рублей.
Спектакль Данилы Козловского 18+
Актер представит музыкальный спектакль-шоу, покоривший зрителей по всему миру! Frank — это личная история Данилы Козловского, которую рассказывают с юмором и драматургией. Показ пройдет 4 января в 19:00 в «МТС Live Холл», билеты — от 4000 рублей.
Концерт солиста группы «АнимациЯ» 16+
Лидер команды Костя Кулясов везет программу «Хиты, проверенные временем, и новые песни с будущего альбома». Ее презентуют в рамках юбилейного тура «“АнимациЯ” 25 лет». Концерт устроят 4 января в 19:00 в клубе «Свобода», билеты — от 2200 рублей.
Шоу «Богемская рапсодия» 6+
RADIO QUEEN — лучшее российское трибьют-шоу с симфоническим оркестром. Уникальный проект с мощным вокалом, виртуозной гитарой и драйвом представит все хиты группы «Queen». Мероприятие пройдет 5 января в 18:00 в ККТ «Космос», билеты — от 900 рублей.
Новогодний концерт «Заточки» 18+
Группа заглянет в Екатеринбург с программой «Рождественское дельце». Фанатов ждут проверенные хиты и новые композиции. Концерт состоится 5 января в 19:00 в клубе «Свобода», билеты — от 2800 рублей.
Вечеринка «Карнавальная ночь» 18+
Тот самый утренник, только без родителей, устроят 5 января в «Свободе». Костюмированная вечеринка предполагает, что участники смогут примерить на себя образы из детства, а за лучший костюм будут дарить подарок — колонку «Яндекс Станция Мини». Начало в 23:00, билеты — от 500 рублей.
Концерт «Вселенная Гарри Поттера» 0+
Neo Classic Orchestra приглашает на музыкальное путешествие с героями Джоан Роулинг. Слушателей ждет расширенный состав оркестра и хора, которые исполнят саундтреки из «Гарри Поттера» на фоне свечей и кадров из фильма, фотозона и аниматоры на входе, а детям вручат памятные подарки. Концерт пройдет 5 января в 18:00 в «МТС Live Холл», билеты — от 800 рублей.
Шоу «Depeche Mode. Легендарные хиты» 6+
Программа Enjoy The Symphony с трибьют-бендом Devotion Mode и симфоническим оркестром, премьера которого прошла в 2023 году в Кремлевском Дворце, получила восторженные отзывы зрителей, назвавших его одним из самых громких музыкальных событий. Теперь с шоу смогут познакомиться и екатеринбуржцы. Концерт пройдет 6 января в 19:00 в «МТС Live Холл», билеты — от 1900 рублей.
Концерт Филиппа Киркорова 6+
Поп-король впервые за долгое время приедет в столицу Урала со своим шоу. Концерт с лучшими хитами, грандиозной сценографией и спецэффектами пройдет 6 января в «УГМК-Арене». Начало в 17:00, билеты — от 4000 рублей.
Рождество в парке Маяковского 0+
Горожан приглашают присоединиться к просмотру спектакля «Туда» петербургского театра «Вокруг». В центре истории — пять ангелов, которые в спешке теряют дорогу домой, а один неожиданно обретает что-то человеческое. Показ пройдет 7 января в 17:00, вход свободный.
Ледовое шоу «Настоящий Щелкунчик» 0+
Современную интерпретацию сказки Гофмана с фигурным катанием, яркими костюмами, музыкой Чайковского и новыми композициями покажут 8 января. В постановке участвуют лучшие фигуристы Москвы и артисты оригинального жанра. Представление пройдет на «УГМК-Арене» в 12:00 и 16:00, билеты — от 1000 рублей.
Спектакль «Не стреляйте в экстрасенса» 16+
Также 8 января можно отправиться на постановку, в которой играют Татьяна Кравченко, Александр Панкратов-Черный, Светлана Антонова, Евгений Папунаишвили и Папунаишвили. По сюжету бизнесмен пригласил медиума на спиритический сеанс, чтобы посмеяться над потусторонним миром. Но маг случайно вызвал дух его родственника, и жизнь бизнесмена превратилась в кошмар. Постановку покажут в «Комсоме» в 19:00, билеты — от 1500 рублей.
Джедайский корпоратив с группой «Йорш» 18+
Большая уральская рок-елка пройдет 8 января в «Свободе». Гостям предлагают провести новогодние праздники на светлой стороне музыки, а хедлайнерами станут группы «Джедаи» и «Йорш». Начало в 19:00, билеты — от 500 рублей.
Концерт Андрея Бебуришвили 18+
Один из самых популярных комиков везет стендап-программу «Новое и лучшее». Услышать искрометные шутки можно будет дважды в 16:00 и 19:00 9 января в «Космосе», билеты — от 1900 рублей.
Спектакль «Приличные люди» 16+
Образованные представители среднего класса разыгрывают комедию, вызывая восторг и сочувствие у зрителей. Зрителей ждут раскованные и смешные диалоги, а роли исполнят Елена Ксенофонтова, Алексей Гришин, Дмитрий Ульянов и Анастасия Акатова. Постановку покажут 9 января во Дворце молодежи, начало в 19:00, билеты — от 2000 рублей.
Спектакль «Муж в рассрочку» 16+
Комедия поставлена по одноименной пьесе Михаила Задорнова, поэтому в ней можно встретить множество афоризмов и сатиры. По сюжету любовница пытается купить мужа у жены, которая повышает цену, в это время главный герой страдает, чувствуя себя вещью. Главные роли исполняют Александр Балуев, Екатерина Семенова и Светлана Бельская. Спектакль представят 10 января во Дворце молодежи, начало в 19:00, билеты — от 2200 рублей.
Shrek rave: New Year 18+
10 января на костюмированной вечеринке по мотивам «Шрека» ждут всех, кто обожает этот мультфильм. Посетителей ждет сказочное болото с елками и гирляндами, танцы и угощение в виде шампанского первым 50 гостям. Вечеринка пройдет в «Нирване» в 23:30, билеты — от 550 рублей.
Фестиваль «Старый Новый Рок» 18+
Культовый фестиваль возрождается спустя шесть лет. Пока известно, что хедлайнерами будут «Быдлоцикл», «Запрещенные барабанщики», «Патрик Кэш», «Сова» и «мытищи в огне». Мероприятие пройдет 11 января с 16:30 в КЦ «Урал», впервые вход будет бесплатным.