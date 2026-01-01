Шоу Киркорова или спектакль Козловского: чем заняться в Екатеринбурге на новогодних праздниках

Король российской эстрады, певец Филипп Киркоров впервые за шесть лет решил дать концерт в Екатеринбурге, и придется он на новогодние праздники. Также горожане могут отправиться на вечеринку с шансонье, спектакль актера Данилы Козловского, присоединиться к параду Дедов Морозов и многое другое. Самые интересные мероприятия с 1 по 11 января — в афише URA.RU.