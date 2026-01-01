Бойцы «Севера» сорвали ротацию ВСУ в Сумской области

«Противник попытался воспользоваться неблагоприятными погодными условиями и произвести ротацию личного состава в зоне проведения боевых действий. Однако, ещё на подъезде к позициям, бронеавтомобиль был поражён расчётами FPV-дронов на оптоволоконном управлении с кумулятивной боевой частью. Специалисты войск БПС нанесли несколько ударов и полностью уничтожили машину и личный состав ВСУ, находящийся в ней», — говорится в сообщении.