Российские военные сорвали ротацию подразделений Вооружённых сил Украины в зоне проведения специальной военной операции в Сумской области, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанесли расчёты FPV-дронов войск беспилотных систем в составе российской группировки войск «Север». Ликвидирован бронеавтомобиль и украинские солдаты, находящиеся в нём.
«Противник попытался воспользоваться неблагоприятными погодными условиями и произвести ротацию личного состава в зоне проведения боевых действий. Однако, ещё на подъезде к позициям, бронеавтомобиль был поражён расчётами FPV-дронов на оптоволоконном управлении с кумулятивной боевой частью. Специалисты войск БПС нанесли несколько ударов и полностью уничтожили машину и личный состав ВСУ, находящийся в ней», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что российские войска беспилотных систем систематично выбивают украинских военных, не позволяя украинской стороне осуществлять ротацию личного состава в полосе безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.
Ранее сообщалось, что солдаты 72-й бригады Вооружённых сил Украины в Харьковской области саботируют приказы командиров держать оборону и массово дезертируют.
Также стало известно, что 57-я мотопехотная бригада Вооружённых сил Украины в Харьковской области почти полностью утратила боеспособность.