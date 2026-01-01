Ричмонд
Январь 2026 года станет самым «нерабочим» месяцем за пять лет

В нем будет всего 15 рабочих дней.

Источник: Башинформ

В России стартовал самый короткий «нерабочий» январь за последние пять лет. Жители нашей страны будут отдыхать в первом месяце 2026 года 16 дней, а работать — 15 дней. На работу россияне выйдут 12 января после длительных новогодних праздников и их ждут три полноценные пятидневные рабочие недели.

Как отметил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ТАСС, «короткий» январь не скажется на общем балансе рабочих и нерабочих дней в течение года. Всего в 2026 году, как и в прошлом году, в России будет 118 выходных и праздничных дней и 247 рабочих дней. В Башкирии, ввиду национальных праздников, праздничных выходных будет больше — 121.