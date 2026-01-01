Создана технология виртуальной реальности для управления роботами на Луне

«Для того чтобы это отработать на Земле, он надевает шлем. И ему показывается картинка в шлеме, показывает ему то, что он там увидит. Вот эти звезды, там чернота, конкретно поверхность станции, по которой он ползает, ходит и выполняет свои задачи. Это востребовано. При ползании, ходьбе, манипулировании предметами и т.д. критически важно достоверно оценивать расстояние до предметов. Из-за рассогласования двух механизмов в обычных шлемах возникает ошибочное представление о расстояниях и размеров объектов. У космонавтов привитие ложных навыков принципиально не допустимо. Новый тип мультифокальных шлемов существенно уменьшают ошибку представления. Поэтому такие шлемы имеют большой потенциал применения», — сказал он.