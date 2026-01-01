В Забайкалье нашли 12-летнюю девочку, которая пропала 31 декабря

Тем временем под Петербургом за несколько часов до Нового года найдены 45-летний Михаил и его 16-летний сын Александр, которые пропали 30 декабря. Они ушли с собаками гулять в лес и не вернулись. В поисках были задействованы 16 групп, включая семь отрядов «ЛизаАлерт» и столько же групп ПСО «Экстремум», два вертолета и дроны с тепловизорами.