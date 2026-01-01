В Забайкалье нашли 12-летнюю девочку, которая пропала 31 декабря. Об этом информирует СУ СК России по Забайкальскому краю. Инцидент произошел в населенном пункте Могоча.
«Двенадцатилетняя девочка, о пропаже которой заявлялось в Могоче, найдена. С девочкой все в порядке, в настоящий момент с нею работают следователи СК», — сказано в релизе.
Девочка исчезла, когда вышла из дома, чтобы выбросить мусор. Её нашли 1 января.
Ранее на Сахалине 9-летний школьник из села Пензенского Томаринского округа два дня считался пропавшим без вести, пока его не обнаружили… в диване его же собственного дома. Все это время ребенок прятался внутри мебели, выходя поесть и зарядить телефон, пока за окном сотни людей прочесывали окрестности.
Тем временем под Петербургом за несколько часов до Нового года найдены 45-летний Михаил и его 16-летний сын Александр, которые пропали 30 декабря. Они ушли с собаками гулять в лес и не вернулись. В поисках были задействованы 16 групп, включая семь отрядов «ЛизаАлерт» и столько же групп ПСО «Экстремум», два вертолета и дроны с тепловизорами.