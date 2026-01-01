Школьники, завалившие ОГЭ, смогут все равно получить профессию

Закон нацелен на то, чтобы дать шанс тем, кто не сдал экзамены, получить профессию.
С нового года начал действовать новый закон, согласно которому школьники, не прошедшие ГИА (государственную итоговую аттестацию) после 9-го класса, смогут получить рабочую профессию бесплатно. И параллельно подготовиться к пересдаче экзамена. Такой закон был принят в 2025 году.
«Изменения были внесены в федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации”. Теперь обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие неудовлетворительные баллы, смогут бесплатно пройти профессиональное обучение», — пишет РБК. Перечень профессий и образовательных организаций определяют регионы.
В пояснительной записке к закону отмечается, что девятиклассники, не сдавшие ГИА, часто теряют почти год на пересдачу экзаменов, хотя это время можно было бы направить на получение рабочей специальности. Закон нацелен на то, чтобы сократить число подростков, выбывающих из системы образования, дать им шанс получить профессию, быстрее выйти на рынок труда и частично восполнить кадровый дефицит.
Раньше для получения аттестата об основном общем образовании ученик должен был сдать ОГЭ по русскому языку и математике, а также по двум предметам по выбору. Успешная сдача позволяла продолжить обучение в школе или колледже. Если школьник не сдавал более двух предметов, пересдача разрешалась только после 1 сентября этого же года.