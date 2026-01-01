Школьники, завалившие ОГЭ, смогут все равно получить профессию

В пояснительной записке к закону отмечается, что девятиклассники, не сдавшие ГИА, часто теряют почти год на пересдачу экзаменов, хотя это время можно было бы направить на получение рабочей специальности. Закон нацелен на то, чтобы сократить число подростков, выбывающих из системы образования, дать им шанс получить профессию, быстрее выйти на рынок труда и частично восполнить кадровый дефицит.