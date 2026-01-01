В волгоградскую больницу экстренно доставили Деда Мороза

В Волгограде под Новый год произошла необычная медицинская история, о которой рассказали в больнице № 25. Накануне праздника в отдел санитарной авиации 25-й горбольницы поступил экстренный вызов с просьбой об эвакуации пациента — Деда Мороза.
Как сообщили диспетчеру, Дед Мороз был сильно расстроен и дезориентирован — он потерял свой волшебный посох и жаловался на провалы в памяти.
Бригада медиков и вертолет были подняты по тревоге. По прибытии в стационар у пациента зафиксировали критически высокую температуру.
«Кожные покровы тают», — констатировали врачи и немедленно собрали консилиум.
Деда Мороза обследовали на пневмонию, сделали компьютерную томографию, УЗИ и назначили срочное лечение: капельницу с ледяным раствором и мороженое 3 раза в день.
Ситуация разрешилась, когда в больницу прибыла Снегурочка. Она нашла и вернула Деду Морозу его потерянный посох. После этого состояние пациента быстро стабилизировалось.
«Теперь можно зажигать огни», — заявил выздоровевший волшебник.