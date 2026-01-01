Метели и похолодание до −26°: какой будет погода в Башкирии в первые дни 2026 года

В первые дни 2026 года в Башкирии сохранится снежная погода с последующим резким похолоданием. По данным Башгидрометцентра, сегодня, 1 января по республике пройдет небольшой, а местами умеренный снег.
На южных территориях осадки будут сильными, что приведет к образованию на дорогах снежных заносов, наката и гололедицы. Ветер южный умеренный. Температура днем ожидается −3,-8°.
Завтра, 2 января снегопады ослабнут и станут локальными. Ветер останется южным умеренным, однако начнет холодать: ночью −12,-17° (до −22° при прояснениях), днем −8,-13°.
В пятницу, 3 января похолодание усилится. Местами сохранится небольшой снег при юго-западном умеренном ветре. Ночью столбики термометров опустятся до −18,-23° (до −26°), днем будет −12,-17°.
