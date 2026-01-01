В Омске скончался известный писатель и краевед Павел Брычков

В понедельник, 29 декабря 2025 года, на 76-м году жизни скончался известный омский писатель, краевед и член Союза писателей России Павел Брычков. Об этом сообщили в Омском литературном музее имени Ф. М. Достоевского.
Павел Васильевич Брычков родился 25 февраля 1950 года в рабочем посёлке Чумара Калтасинского района Башкирской АССР. Он окончил Казанский авиационный институт, а затем — Московский литературный институт имени Горького. Начал трудовую деятельность в конструкторском бюро омского завода имени Баранова.
С 1996 года Брычков работал корреспондентом, а позже стал главным редактором газеты «Время» и литературно-художественного журнала «Литературный Омск». Именно в этот период он активно занялся краеведческой деятельностью.
Павел Брычков автор ряда исторических романов, посвящённых Омску и Таре. За свой вклад в литературу он был удостоен Всероссийской литературной премии имени Д. Н. Мамина-Сибиряка.
Информация о времени и месте прощания с писателем пока не опубликована.