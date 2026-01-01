Тюмень накроет чередой магнитных бурь

В течение трех дней магнитный фон будет повышенным.
В первые три дня нового года в Тюменской области будут бушевать магнитные бури. Об этом сообщает официальный сайт лаборатории солнечной астрономии института космических исследований РАН.
«В период с 1 по 3 января ожидаются магнитные бури средней силы. В промежутках магнитный фон будет возбужденным», — отмечают эксперты лаборатории.
Первая из бурь обрушится на регион в ночь с 1 на 2 января. Она начнется ближе к полуночи и будет иметь класс G1 — это самый низкий в современной классификации. В течение 2 января магнитный фон будет практически спокойным.
Уже к полуночи со 2 на 3 января начнется постепенное усиление. Пика оно достигнет к середине дня 3 января. Эксперты ожидают бури класса G2, которая продержится до конца суток. Ранее URA.RU рассказало, какой погоды стоит ждать в первый день года.